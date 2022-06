Top Gun: Maverick, ecco quando arriva in streaming e dove vederlo

Il grande successo al botteghino per Top Gun: Maverick porta a una domanda urgente, quando arriva il film sulle piattaforme di streaming?

Le sale cinematografiche registrano record di incassi per Top Gun: Maverick 38 anni dall’uscita nelle sale dell’originale Top Gun, Tom Cruise torna nel suo ruolo di protagonista, insieme a Glen Powell, Danny Ramirez e Jay Ellis.

Durante un’intervista, proprio Jay Ellis ha parlato dell’addestramento per il ruolo, comprese 45 ore di volo affrontate, “Sono alto 1,80, ho giocato a pallacanestro al college. Sono entusiasta di poter usare il mio corpo ed essere in forma, questo mi ha permesso di non sentire troppo il peso per la preparazione”.

Danny Ramirez ha seguito la stessa formazione e l’ha definita “la scuola di Tom Cruise per diventare un duro”. Alla fine, l’abilità più importante che ha appreso è stata “l’arte di vomitare e di reagire subito”.

Il che è tutto dire: Top Gun: Maverick riesce a superare il film originale con grande stile, ora con una serie di volti nuovi che rendono questo sequel uno dei migliori blockbuster degli ultimi anni. Per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo ricco di azione di Top Gun, non c’è momento migliore di questo per guardare in streaming l’originale e poi l’atteso sequel. Ecco come guardare Top Gun: Maverick e Top Gun.

Dove vedere Top Gun in streaming?

Se volete vedere Top Gun per la prima volta o rivederlo prima di vedere Top Gun: Maverick è disponibile in streaming su Sky e NOW con l’abbonamento normale, invece su Amazon Prime a noleggio.

Come guardare in streaming Top Gun: Maverick

In questo momento l’unico modo per vedere Top Gun: Maverick è solo al cinema, la Paramount solitamente, come politica aziendale, mantiene una finestra di distribuzione sul grande schermo della durata standard di 45 giorni prima di passare i suoi contenuti sulla sua piattaforma streaming Paramount+.

Nel caso di Top Gun: Maverick però non sarà così, ovviamente a cambiare le regole della casa di distribuzione c’è lo zampino di Tom Cruise, il quale come risaputo è particolarmente contrario al rilascio delle pellicole in streaming, considerando lui stesso un’esperienza da non perdere assolutamente quella al cinema, che non potrà mai essere sostituita.

Di conseguenza la Paramount ha deciso di ascoltare il grande attore, che in questo ultimo periodo è diventato ancora più leggendario proprio per l’uscita del film, facendo guadagnare moltissimo alla casa di produzione.

Quindi veniamo a scoprire che il CEO della Paramount ha confermato che per quanto riguarda Top Gun: Maverick possiamo scordarci la finestra temporale di 45 giorni, lo stesso ha detto:

“Siamo ancora in una fase sperimentale mentre stiamo uscendo dalla pandemia. Ora come ora, 45 giorni sembrano giusti. Ma Top Gun: Maverick sarà un’anomalia in tal senso, non avrà questa finestra perché gli accordi erano stati fatti tempo fa e il film è dovuto restare solo nelle sale e poi fermo per un po’ di tempo prima di approdare allo streaming”.

Per ora, quindi, non sono ancora uscite conferme su quando uscirà Top Gun: Maverick su Paramount+, una volta che avremo questa informazione scopriremo anche dove potremo aspettarci di vederlo in Italia. Molto probabile che, visto l’acquisizione dei diritti da parte di Sky per il film originale, Top Gun 2 possa approdare sulla stessa piattaforma, ma questa è solo una supposizione.

Solo il tempo e la pazienza potranno darci questa risposta, nel frattempo possiamo ricedere all’infinito Top Gun 1 e tornare al cinema per volare alto con Top Gun 2.