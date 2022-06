Nope, il trailer rivela finalmente la trama del nuovo film di Jordan Peele

Un nuovo trailer di Nope, il prossimo film horror alieno di Jordan Peele, rivela finalmente i dettagli della trama del suo seguito del terrificante Us del 2019.

L’ultimo trailer di Nope rivela la trama del nuovo film horror di Jordan Peele. Con Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun, il primo trailer di Nope non ha rivelato molto della trama del film in uscita. Non è una sorpresa: i primi trailer dei primi due film di Peele, Get Out e Us, sono rimasti di natura misteriosa fino all’uscita dei rispettivi film.

Get Out ha fatto vincere a Peele un Oscar per la migliore sceneggiatura originale ed è stato apprezzato per la sua analisi della politica razziale nell’era di Obama. Allo stesso modo, Us è stato apprezzato per la sua trama misteriosa e per le interpretazioni dei suoi protagonisti, Lupita Nyong’o e Winston Duke.

L’attesa per il seguito di Peele era già alta, ma dopo il debutto del primo trailer è salita alle stelle. Il filmato è stato leggero nella trama, introducendo i rispettivi personaggi di Kaluuya e Palmer, prima che un montaggio di immagini facesse pensare a un film terrificante ambientato in un ranch. Infine, un secondo trailer di Nope ha rivelato ciò che tutti sospettavano, ovvero che il film riguardava una sorta di invasione aliena. Ora, il trailer finale ha svelato la trama completa del film in uscita.

Pubblicato dalla Universal, il trailer inizia con la morte del padre di James (Kaluuya) e Jill (Palmer), che spinge Palmer a tornare al ranch. Il personaggio di Yeun si sente narrare il trailer che prosegue mostrando una sorta di presenza aliena sul ranch. Da quel momento, Jill e James installano delle telecamere e cercano di dimostrare la presenza degli alieni, ma alla fine sospettano di aver fatto arrabbiare questa presenza straniera.

Naturalmente, non sarebbe un trailer di Peele se svelasse tutto e gran parte della trama rimane probabilmente un mistero. Sebbene il fulcro del film sembri essere incentrato sul tentativo di Jill e James di dimostrare la presenza aliena sopra il loro ranch, Peele ha quasi certamente qualche asso nella manica per quanto riguarda il film. Quali possano essere non è dato saperlo, ma sembra che siano coinvolti una sorta di isteria di massa, uno studio cinematografico e il misterioso personaggio di Yeun.

Fortunatamente, il pubblico non dovrà aspettare a lungo prima di poter scoprire cosa sta succedendo nel trailer di Nope. Il film arriverà nelle sale l’11 agosto 2022, giusto in tempo per essere il successo horror di quest’estate.

Peele ha riscosso un enorme successo con i suoi primi due film e il posizionamento di Nope da parte della Universal trasmette certamente la fiducia nel film in uscita. Essendo questo il trailer finale, sembra improbabile che vengano rivelati altri dettagli sulla storia di fino all’uscita nelle sale cinematografiche.