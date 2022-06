Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn in Joker 2 batte ogni possibile fantasia

Secondo quanto riferito, Lady Gaga è in trattative per interpretare Harley Quinn al fianco del Joker di Joaquin Phoenix in Joker 2, ed è chiaro che sarebbe una scelta perfetta.

Lady Gaga è in trattative per interpretare Harley Quinn in Joker 2, e in effetti è una scelta perfetta per il ruolo praticamente a tutti i livelli. Dopo l’annuncio del titolo provvisorio di Joker 2 – Joker: Folie á Deux – si è sospettato che il prossimo sequel potesse avere come protagonista Harley Quinn, principale interesse amoroso del Joker.

Sebbene Margot Robbie abbia interpretato in modo indimenticabile il personaggio nel DCEU, per il sequel di Todd Phillips si parla di Lady Gaga, in trattative per interpretare il ruolo al fianco di Joaquin Phoenix.

Benché Lady Gaga si sia assicurata la fama grazie alla sua carriera musicale, il suo passaggio alla recitazione ha avuto finora un incredibile successo. Dopo il ruolo nella serie televisiva American Horror Story: Hotel, nel 2018 è riuscita a ottenere un ruolo da protagonista nel remake del dramma romantico musicale A Star Is Born.

Più recentemente, Gaga ha recitato nel dramma criminale biografico House of Gucci nel ruolo di Patrizia Reggiani. La presenza sullo schermo e il talento recitativo di Gaga sono stati ampiamente apprezzati, il che ha indubbiamente contribuito al desiderio di Phillips di affidarle il ruolo di protagonista nel sequel di Joker.

Con Lady Gaga in trattative per interpretare Harley Quinn in Joker 2, è diventato evidente che sarebbe una scelta eccezionale per il ruolo. Sebbene il personaggio sia stato a lungo oggetto di fantasie da parte di attori come Tilda Swinton, Winona Ryder, Ariana DeBose e Cate Blanchett, Gaga è perfetta per il personaggio.

Anche se la sua esperienza nel campo della recitazione è limitata, i riconoscimenti della sua carriera sono la prova perfetta che sarebbe un’aggiunta eccezionale al cast di Joker 2, soprattutto perché il film si preannuncia come un musical.

La prova migliore che Gaga è una scelta perfetta per interpretare Harley Quinn al fianco del Joker di Joaquin Phoenix risiede nei suoi precedenti lavori nel campo della recitazione. Lo status di Lady Gaga come star del cinema non può essere negato nemmeno dopo un breve periodo di lavoro come attrice, e il suo ruolo in American Horror Story: Hotel dimostra che può interpretare un cattivo complesso e ricco di sfumature.

A Star Is Born ha dimostrato che Gaga ha le capacità drammatiche per reggere il confronto con un attore del calibro di Phoenix, senza contare che può usare il suo talento canoro per migliorare un film musicale.

Inoltre, è famosa per la sua eccentricità, nelle sue scelte stilistiche e anche nei suoi sporadici progetti di recitazione fino ad oggi, c’è la prova che può incarnare perfettamente un personaggio caotico e ipnotico come Harley Quinn. Gaga possiede esattamente le qualità giuste come interprete per distinguere la sua versione del personaggio dalla Robbie.

In definitiva, è facile immaginare Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, e questo è ciò che rende il suo potenziale casting così valido. Non solo la sua esperienza nel campo della musica e della recitazione si presta perfettamente alle scelte di Todd Phillips per il film, ma il suo stile sarebbe complementare anche al Joker di Phoenix.

Tutto ciò significa che Lady Gaga che interpreta Harley Quinn in Joker 2 sarebbe un risultato di gran lunga migliore rispetto a molti dei casting spesso discussi dai fan per il personaggio.