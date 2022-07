Only Murders in the Building 2, l’ultimo giorno di Bunny Folger. Recensione episodio 3

La seconda stagione di Only Murders in the Building affronta il punto di vista della sua vittima con un gradito cambio di ritmo.

La prospettiva è uno dei fattori più importanti nel modo in cui raccontiamo le storie. Guardare I Soprano o Breaking Bad dalla prospettiva dei personaggi secondari invece che di Tony Soprano o Walter White avrebbe fatto assumere a ciascuno di questi show un significato completamente diverso. Questi antieroi sarebbero diventati cattivi e gli antagonisti sarebbero stati visti sotto una luce opposta.

Solo Only Murders in the Building capisce che la prospettiva è particolarmente importante per la sua narrazione. Theo Dimas (James Caverly) ha avuto un episodio raccontato attraverso i suoi occhi nella prima stagione, un punto culminante per lo show che ha dato al pubblico un mezzo per comprendere pienamente un personaggio sordo e fare luce sull’indagine riguardo all’omicidio.

Theo ha finito per essere solo una piccola parte dell’esito finale del mistero, ma è stato un modo brillante per farci pensare a ciò che stava accadendo nelle vite dei sospettati al di fuori di ciò che Charles, Mabel e Oliver potevano vedere.

Lo show adotta un approccio simile nelle vicende di questa settimana, quando ci troviamo a vivere l’ultimo giorno di vita di Bunny Folger proprio accanto a lei. La parte inquietante della narrazione sta ovviamente nel fatto che sappiamo che la sua fine è vicina, ma lei pensa che quel giorno sia importante per un motivo completamente diverso.

Bunny intende andare in pensione e consegnare le chiavi dell’Arconia a Nina Lin (Christine Ko), una donna che secondo il pettegolo Howard (Michael Cyril Creighton) è ancora più stronza di Bunny.

Ma cosa rende Nina una figura così centrale oltre a questa affermazione isolata di Howard? Sappiamo che ottiene effettivamente il lavoro dopo l’omicidio di Bunny, ma il fatto che fosse già in lizza per ottenere il posto indipendentemente dal destino di Bunny fa pensare a un’ipotesi ovvia: Nina potrebbe essere la principale sospettata dell’omicidio.

Se Bunny stava per andare in pensione, perché Nina avrebbe dovuto ucciderla per salire al trono? Perché, man mano che Bunny vive il suo finale personale, diventa sempre più malinconica riguardo alla prospettiva di rinunciare al suo potere. L’Arconia significa molto per lei, appartiene alla sua famiglia da decenni, e vedere che qualcun altro prende le decisioni per i residenti dell’edificio è qualcosa a cui non riesce a rinunciare.

E mentre Charles, Mabel, Oliver e tutti gli altri abitanti dell’appartamento hanno fatto commenti fuori luogo sulla personalità di Bunny nel corso della prima stagione, il semplice cambio di prospettiva di cui abbiamo parlato prima ci dà ragione di credere che Bunny non sia poi così male.

La sua passione e la sua lealtà verso coloro che serve vengono fraintese, proprio come un genitore severo o un insegnante severo vengono dati per scontati.

Questo serve a collegare il pubblico all’indagine sull’omicidio a un livello più profondo. Ora che sappiamo quali sono le motivazioni di Bunny, possiamo provare ancora più dolore per la sua vita stroncata.

Questo è fondamentale per aggiungere strati allo show, ed è qualcosa che altri programmi potrebbero avere difficoltà a fare se provassero a fare la stessa cosa. A meno che non vengano affrontati con estrema attenzione, i podcast sui true crime nella vita reale sono intrinsecamente insensibili alla vita della vittima.

Only Murders in the Building ha fatto un lavoro fantastico nel riconoscere questo aspetto attraverso l’umorismo satirico e ribaltando i tradizionali stereotipi del genere mystery. Dare vita a Bunny senza che i tre personaggi principali abbiano quasi mai un’apparizione è un’operazione audace e rischiosa, ma lo show riesce a portarla a termine senza problemi.

La fine dell’episodio fonde le due prospettive quando si scopre che Bunny è venuta a far visita al trio principale pochi istanti prima della sua morte per offrire loro dello champagne.

Ricordiamo che Charles, Mabel e Oliver stavano festeggiando la sconfitta di Jan (Amy Ryan) proprio in quel momento, nel finale della scorsa stagione. Quando la squadra prende il regalo di Bunny e la lascia appesa fuori, senza pensare di invitarla a partecipare ai festeggiamenti, vediamo quanto fosse ingrato il suo ruolo.

I tre si sentono immediatamente in colpa quando sentono il suo pianto disperato fuori dalla loro porta, un momento che è punteggiato da una delle battute più divertenti di Martin Short della serie fino a quel momento (“Wow! Non pensavo che Bunny fosse una che si lamenta”).

Anche se sapevamo che i membri principali del cast non erano gli assassini di Bunny, questa scena è importante per farli uscire dallo scandalo con assoluta certezza. È uno scenario davvero perfetto per ciò che accadrà e consolida Nina come la principale sospettata dell’omicidio.

Come abbiamo imparato spesso con questa serie, però, ci saranno sicuramente altri colpi di scena. A ogni episodio che passa, acquisiamo una prospettiva ancora più ampia sul caso.