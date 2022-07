Ms. Marvel, al penultimo episodio arriva la delusione. Recensione episodi 5

Un quinto episodio disordinato di Ms. Marvel racconta una storia straziante, ma è compromesso da un montaggio della storia approssimativo, da regole discutibili del MCU e da una risoluzione affrettata del cattivo.

Abbiamo avuto un buon percorso con Ms. Marvel, quattro fantastici episodi di fila, ma purtroppo siamo arrivati al penultimo e la struttura a sei episodi della Marvel Disney+ è diventata estremamente problematica per la storia principale dello show.

Non solo, ma le regole del viaggio nel tempo del MCU, che fanno venire il mal di testa, sono state prese di mira mentre gli sceneggiatori cercavano di appianarle con l’atteggiamento del “seguiamole e basta”.

Nel quinto episodio, “Time and Again“, scopriamo cosa è successo veramente ad Aisha prima e durante la Partizione. Dopo l’incursione nel tempio in cui i Clandestini hanno scoperto il misterioso braccialetto nell’episodio tre, Aisha ha abbandonato l’idea di ricongiungersi a loro, perché apparentemente sapeva che non li avrebbe riportati tutti felicemente nella loro dimensione.

Cerca invece di riposare in un piccolo villaggio indiano dove incontra il bisnonno di Kamala, Hasan (Fawad Khan). I due si innamorarono e diedero alla luce la piccola Sana, ma quando il paese iniziò a dividersi in due divenne pericoloso per loro famiglia e Najma scoprì finalmente dove si trovava Aisha iniziando a farle pessione, Aisha decise che la sua famiglia umana avrebbe dovuto cercare di fuggire dall’escalation di violenza del paese e dalla minaccia clandestina.

Come già sapevamo, questo tentativo di fuga non è finito bene, Najma trovò Aisha e la uccise per il suo tradimento. Kamala – che ha viaggiato indietro nel tempo fino alla notte in cui Aisha è stata uccisa – ha poi aiutato a salvare Sana e Hasan, che sono riusciti a partire su un treno attraverso il confine. Le regole del viaggio nel tempo del MCU lo rendono praticamente impossibile.

Se una persona viaggia indietro nel tempo, non è in grado di influenzare il futuro, si limita a creare una linea temporale secondaria in cui le cose accadono in modo diverso. Ma poiché Kamala sembra essere sempre stata destinata a viaggiare indietro nel tempo e ad aiutare Aisha e Sana, è temporaneamente esonerata da queste regole.

Quali che siano le ragioni non è dato sapersi. Possiamo certamente trovare delle scuse per il fatto che il viaggio di Kamala nella Partizione sia andato a buon fine. Forse si tratta semplicemente di un caso in cui l’energia mistica di Noor funziona in modo diverso, chi lo sa?

La catena di eventi cosmici che ha portato a salvare Sana quella notte è piuttosto confusa e la serie sembra felice di lasciarla nel mistero, forse per fare chiarezza su quello che è successo serve una seconda visione perché sono sfuggiti dei dettagli?

Quando Kamala è tornata nel presente il velo ha cominciato a sollevarsi ed è stato chiaro che non sarebbe successo nulla di buono né alla Terra né alla Clandestina. Najma lo accettò subito e sacrificò la sua vita per chiudere il velo nella speranza di salvare Kamran.

Insomma e il figlio che ha abbandonato in un attimo nel quarto episodio? La narrazione ha reso la sua decisione piuttosto rapida, ed è possibile che Najma stesse in realtà preparando Kamran a diventare una minaccia ancora più grande in seguito, ma chi può dirlo.

Non aiuta il fatto che i Clandestini siano stati in definitiva dei cattivi deboli, introdotti frettolosamente nel corso del terzo episodio. Sono stati presentati con un’esposizione frettolosa, hanno cambiato la loro cordialità nei confronti di Kamala in un attimo e poi sono stati gettati a Karachi in modo da poter avere un breve momento di minaccia per il mondo prima di essere messi da parte di nuovo.

Per quanto sia stato interessante vedere la straziante storia familiare di Kamala, non mi è sembrato che avessimo trascorso abbastanza tempo con Aisha e i Clandestini per avere un impatto sufficiente da darli un perso rilevante, o almeno che potesse interessarci qualche cosa.

Nel frattempo, Red Dagger ha proseguito per la sua strada, mentre Sana e Muneeba sono state riunite dalla verità di Aisha. Sembra che la questione sia chiusa!

Naturalmente Kamala deve tornare nel New Jersey e occuparsi del DODC cartoonesco; non c’è tempo da perdere! Ed è un peccato, abbiamo appena scalfito la superficie di una storia culturale che poteva essere molto interessante.

Ci ricongiungiamo quindi frettolosamente a Kamran in fuga dal DODC, dove è riuscito a nascondersi con Bruno. Quando Najma è morta, Kamran ha acquisito il suo potere di Noor e si spera che questo possa salvare i due dall’attacco al Circle Q, perché Kamala e sua madre (che ora sa che è un supereroe sinceramente sarebbe stato curioso vedere un po’ di più questa discussione) sono ancora bloccati a Karachi.

Tutto questo non è un cliffhanger emozionante. Kamala tornerà sicuramente e diventerà la supereroina in cui si è evoluta, Bruno probabilmente se la caverà e Kamran probabilmente non sarà felice di scoprire che Najma è morta, nonostante lo abbia abbandonato nell’ultimo episodio.

È un vero peccato che a un passo dalla fine questo episodio di presenti così pasticciato, con la risoluzione della storia di Aisha che ci lascia ancora molto incerti sui poteri alterati di Kamala nel MCU, con i Clandestini e il DODC che non sono stati sviluppati appieno come cattivi nel corso della serie, il quinto episodio non entusiasma come invece avrebbe dovuto, avendo tutti i presupporti.

L’ideale sarebbe stato che questa serie fosse stata più lunga di qualche episodio, in modo da dare spazio a queste parti della storia. Quindi l’ultima speranza risiede tutta nel finale di Ms. Marvel, questo alza notevolmente l’asticella delle aspettative a riguardo e abbassa notevolmente l’entusiasmo con cui eravamo partiti.