Ms. Marvel, i Khan sono diretti a Karachi e l’azione aumenta. Recensione episodio 4

Kamala si reca in Pakistan per saperne di più sulle sue visioni del braccialetto e incontra un nuovo alleato.

I Khan sono diretti a Karachi! O meglio, due di loro. Dopo la puntata di Ms. Marvel della scorsa settimana, in cui Sana (Samina Ahmad) ha detto a sua nipote Kamala (Iman Vellani) di andare a trovarla in Pakistan con sua madre (Zenobia Shroff) per risolvere il mistero del braccialetto, l’episodio si apre con le due su un aereo, dirette a Karachi.

Ma il fatto che stiano volando insieme dall’altra parte del mondo non significa che tutto sia perdonato dopo la bravata di Kamala al matrimonio di Aamir (Saagar Shaikh). Sebbene la giovane sia più che disposta a spiegare a Nakia (Yasmeen Fletcher) cosa è successo, sembra che non sia altrettanto disposta a condividerlo con sua madre.

Arrivano a Karachi in una scena familiare a chiunque abbia mai preso un aereo per andare a trovare la famiglia da qualche parte nel mondo, dove l’aeroporto è pieno di parenti, più di quanti possano essere necessari per trasportare i viaggiatori. Nel caso di Kamala, la nonna è accompagnata dai cugini Zainab (Vardah Aziz) e Owais (Asfandyar Khan), che hanno circa l’età di Kamala e sono ansiosi di farle fare un giro.

Prima di poterlo fare, Kamala e Muneeba tornano a casa di Sana, dove lei e Kamala affrontano il vero motivo della loro visita. Mentre Muneeba continua a pensare che Sana li abbia voluti in visita perché sua madre non sta ringiovanendo, Kamala e la nonna si mettono a cercare di risolvere il mistero del braccialetto, dei ClanDestini che vogliono prenderlo e del motivo per cui entrambi hanno avuto una visione del treno che Sana ha preso dall’India a Karachi.

Sana ripete le informazioni che Kamala ha già: che sono geneticamente djinn e che da bambina ha trovato suo padre alla stazione ferroviaria “seguendo una scia di stelle”. Ma il resoconto di prima mano sembra molto più concreto invece della malinconia di una donna che sogna a occhi aperti come invece faceva sembrare la famiglia della giovane.

Mentre è in giro con i cugini, Kamala è decisa a indagare ulteriormente sulla visione del treno e rinuncia all’escursione in caffetteria per recarsi da sola alla stazione ferroviaria. Lì, la sua ricerca viene interrotta da Kareem (Aramis Knight), un membro del gruppo clandestino noto come Pugnali Rossi.

Quando capisce chi è Kamala, la porta al quartier generale dove il loro leader Waleed (Farhan Akhtar) fornisce a Kamala un ulteriore quadro per capire i ClanDestini.

Le assicura che non sono i djinn di cui ha sentito parlare nelle leggende o nei testi religiosi e le spiega che il soprannome è solo un effetto secondario del luogo in cui sono arrivati quando sono passati dalla loro dimensione a quella di Kamala.

Questo è a dir poco un sollievo, perché sarebbe stato molto deludente se il primo supereroe musulmano del MCU fosse anche geneticamente legato a un gruppo di esseri spesso usati in modo improprio e frainteso dai narratori occidentali.

Rendendo l’alias djinn del ClanDestino più che altro un soprannome usato da chi non ne sapeva di più, li lega nominalmente alla parte del mondo in cui sono apparsi, ma li distingue chiaramente.

Waleed prosegue dicendo a Kamala che se i ClanDestini mettono le mani sul braccialetto e lo usano per aprire il velo di Noor che separa le due dimensioni, la dimensione nascosta da cui provengono si riverserà e divorerà quella di Kamala, rendendo essenziale che lei tenga il braccialetto lontano da loro.

Questo, tuttavia, si sta rivelando sempre più difficile, dato che Najma (Nimra Bucha) e gli altri del ClanDestine evadono dalla custodia del Dipartimento per il Controllo dei Danni e si dirigono a Karachi. L’unico a non accompagnarli è Kamran (Rish Shah), perché Najma sente di non potersi fidare di lui.

Tra la presentazione e la storia che si sviluppa in questo episodio, gli sceneggiatori Sabir Pirzada, A. C. Bradley e Matthew Chauncey e la regista Sharmeen Obaid-Chinoy danno ampio spazio alla disamina non solo dell’esperienza della diaspora, ma anche di quella di chi cresce all’ombra di un trauma generazionale.

Mentre Sana trascorre la maggior parte del tempo nella sua casa, circondata dai ricordi di tutto ciò che ha perso, sia durante la Partizione che quando sua figlia è partita per l’America, i cugini di Kamala non sono altrettanto perseguitati dal passato.

Conoscono la loro storia, naturalmente, ma mentre la loro nonna vive nei ricordi e con le conseguenze delle scelte fatte dai colonizzatori britannici, Zainab e Owais sono orgogliosi membri di uno yacht club, che è una vera a propria struttura colonialista. È vero, è frequentato da gente del posto, ma gente del posto che ancora sostiene una certa idea di classe e di gerarchia sociale.

Né Sana né Zainab e Owais vanno condannati per il loro modo di vivere, le differenze generazionali sono una storia vecchia come il mondo. Ma per coloro le cui famiglie hanno vissuto un grande sconvolgimento del loro stile di vita, c’è una familiarità nella dicotomia tra coloro che vivono per il ricordo di ciò che è stato e coloro che vivono cercando di trarre il meglio da ciò che hanno.

L’unico aspetto negativo di questo episodio è la prolungata scena dell’inseguimento con i ClanDestini sulle tracce di Kamala e Kareem, è vero che questa è una caratteristica delle serie di supereroi, e Ms. Marvel non fa eccezione, ma ci sono solo tanti vicoli da percorrere, camion da schivare e bancarelle in cui inciampare prima che il tutto inizi a sembrare ripetitivo.

Le scene d’azione degli episodi precedenti hanno beneficiato del fatto di essere brevi o di contenere un qualche tipo di tensione che andasse oltre l’immediata sopravvivenza di Kamala. Nel terzo episodio, quando scoppia una rissa al matrimonio, c’è la costante preoccupazione che qualcuno si accorga dei suoi poteri – una tensione che ha dato i suoi frutti quando Nakia ha sorpreso Kamala a usarli.

Ma qui, gli abitanti di Karachi sono semplicemente troppo tranquilli di fronte all’improvviso afflusso di camion volanti e di adolescenti inseguiti da assassini armati di pugnale.

La sequenza si conclude comunque con un altro cliffhanger selvaggio, cosa che questa serie sa fare particolarmente bene. Najma pugnala il braccialetto di Kamala e apre quello che sembra essere un buco nello spazio-tempo, facendo cadere la ragazza del ventunesimo secolo proveniente dal New Jersey nel bel mezzo di una stazione ferroviaria nell’India dell’epoca della Partizione.

Se davvero si sta seguendo la strada del viaggio nel tempo, è possibile che Kamala sia la fonte della “scia di stelle” che ricongiunge la nonna al padre e quindi garantisce l’esistenza di Kamala stessa. Ma suppongo che sarà proprio il tempo a dircelo.