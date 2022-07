Incredibile annuncio di Nek. Addio alla carriera? I fan senza parole

Nek ha annunciato un cambiamento incredibile nella sua carriera, una decisione che ha spiazzato i suoi fan

Nek è pronto a un grande cambiamento: lo ha annunciato lui stesso sui social, scatenando l’immediata reazione dei fan. Una decisione improvvisa e inaspettata che darà una svolta alla sua carriera e lo porterà verso una nuova avventura.

Al secolo Filippo Neviani, Nek è uno dei cantanti più seguiti del nostro paese. Successi indimenticabili come Lascia che io sia e Laura non c’è hanno segnato gli anni ’90 e i primi 2000, regalandoci emozioni uniche. Il cantante di Sassuolo ha venduto più di 10 milioni di dischi durante la sua carriera.

Non molti sanno che Nek ha cominciato il suo percorso musicale in un duo country, uno stile molto diverso da quello che siamo abituati ad associargli. La sua carriera da solista, invece, è iniziata nel 1991. Il vero successo arriva nel 1997 con la partecipazione al Festival di Sanremo con Laura non c’è, singolo che conquistò l’Italia e l’estero.

Da quel momento in poi la sua carriera non si è più arrestata, e il cantante ha continuato a produrre un successo dopo l’altro. Amato da grandi e piccini, Nek non è intenzionato a lasciare la sua carriera, ma la notizia che ha dato sui social ai suoi fan è stata davvero spiazzante.

L’annuncio di Nek lascia senza parole

Il cantante ha scelto di annunciare un importante cambiamento tramite Instagram, pubblicando una foto in cui era intento a fare delle prove. Non si trattava, però, di uno spettacolo qualsiasi: Nek ha svelato che avrebbe condotto un nuovo programma su Rai 2.

Ebbene sì: il cantante ha deciso di cimentarsi come conduttore di una trasmissione in cui gli artisti di strada potranno mostrarsi al pubblico ed esprimere il loro talento. Il programma sarà una sorta di talent show dove i concorrenti potranno raccontare la loro storia ed esibirsi. Ogni puntata decreterà 5 finalisti: a sceglierli sarà il pubblico e gli ospiti in studio. L’ultima puntata vedrà lo spareggio tra i finalisti delle precedenti, ed eleggerà infine il vincitore.

Il programma va in onda ogni martedì dal 28 giugno al 19 luglio, data della finalissima di Dalla strada al palco. La prima puntata, già trasmessa su Rai 2, ha accolto come ospiti Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Gli artisti vincitori sono stati Alessia Fabiano (canto), Alina Mertic (marionette), Davide e Jonnie (canto e chitarra), Davide Martello (pianoforte) e Dario Rossi (percussioni).