Gianni Sperti, il video che inchioda la Barale. La verità sulla fine della storia

Una delle storie che maggiormente ha incuriosito il pubblico nel tempo è proprio quella tra Gianni Sperti e Paola Barale, soprattutto i motivi della loro separazione. Proprio Gianni pubblica un video che smonta la ex.

A oggi Gianni Sperti è uno dei volti più influenti del panorama televisivo, è ormai personaggio fisso del programma pomeridiano condotto da Queen Maria, Uomini e Donne, insieme alla sua collega e amica Tina Cipollari si trovano a commentare le storie d’amore o le bastonate che prendono i partecipanti alla trasmissione.

Proprio Gianni e Tina in diverse occasioni sono stati chiamati in causa per dire la loro o dare giudizi, anche piuttosto pesanti, su alcune situazioni davvero assurde e di certo non si sono mai tirati indietro nel dire la loro, per questo sono molto apprezzati dal pubblico, perché difficilmente hanno peli sulla lingua.

Gianni Sperti ha dimostrato di essere una persona anche molto empatica, per questo motivo in diverse occasioni si è preso davvero a cuore alcune storie e quando le cose si mettevano male, o la situazione sfuggiva di mano, ha sempre dimostrato di essere particolarmente attivo nel capire cosa stesse succedendo o prendendo le parti della persona ‘offesa’.

Ovviamente il format Uomini e Donne è un dating show dove sono i sentimenti e le vite provate a essere messe alla mercé del pubblico, infatti anche gli stessi opinionisti, in diverse occasioni si sono ritrovati nell’occhio del ciclone mediatico.

Lo stesso Gianni Sperti non è dicerto a digiuno di queste situazioni, in passato infatti lui stesso si è ritrovato a essere su tutte le prime pagine dei rotocalchi rosa proprio per la sua relazione con Paola Barale, una storia d’amore che aveva fatto molto scalpore.

Una relazione travagliata è stata la loro, al tempo Gianni era un ballerino di un altro programma di successo di Maria De Filippi, Amici, siamo negli anni Novanta. Paola e Gianni si conoscono, tra i due scatta subito qualcosa, una scintilla e i due diventano inseparabili, la loro relazione è sulle prime pagine di tutti i giornali, sembrano una coppia stabile, tanto che proprio nel 1999 decidono di sposarsi.

Ma qualcosa è andato storto, perché l’idillio amoroso non è durato molto e nel giro di poco tempo arriva l’annuncio della separazione, con un divorzio ufficiale nel 2002.

Iniziarono così a circolare voci e a trapelare indiscrezioni su quale fossero stati i motivi di questa relazione andata in frantumi, ma i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. Adesso però Gianni fa alcune rivelazioni davvero sconcertanti che arrivano come una doccia fredda per Paola Barale.

Nel tempo era proprio stata la nota showgirl a raccontare che la loro separazione era dovuta al fatto che lui volesse dei figli mentre lei non sentiva questa esigenza, una situazione che li ha portati ad allontanarsi sempre di più fino all’inevitabile rottura.

Invece, sembra proprio che il motivo non sia solo questo, a darne comunicazione piuttosto palese proprio Gianni che con un video e una caption distrugge pubblicamente la sua ex moglie.

Nel video si vede un animale in libertà in mezzo alla natura, la caption riporta “Bisogna saperle portare”, quello ovviamente che non passa inosservato sono le corna mastodontiche dell’animale, una frecciatina pesantissima che in moltissimi hanno letto diretta alla sua ex moglie.

ma gianni che se ne esce fuori con questo video? 😂😂😂 devastante frecciatina alla Barale 100% pic.twitter.com/zlDgnxvV0m — hiitskate (@Gossip14378601) June 6, 2022

Infatti sono più volte trapelate indiscrezioni che parlavano di un tradimento pesantissimo subito dall’opinionista di Uomini e Donne da parte della Barale. Attualmente Gianni non ha voluto confermare o smentire, ma questo video parla davvero da solo.