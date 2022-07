Gianni Sperti ubriaco alla guida investe una persona, la notizia agghiacciante. Spunta la verità

Proprio Gianni Sperti si è trovato vittima di una situazione davvero agghiacciante, le notizie di cronaca hanno parlato di lui ubriaco al volante della sua auto e di una persona investita riversa a terra. Adesso spunta la verità sulle dinamiche dell’accaduto.

Protagonista di una vicenda che ha davvero dell’incredibile è Gianni Sperti, uno dei volti più amati di Canale 5, il famoso opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne si è trovato coinvolto in una vicenda che ha fatto molto discutere. Adesso finalmente spunta la verità sull’accaduto.

Gianni Sperti lavora nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento davvero da moltissimi anni, ha iniziato a muovere i primi passi come ballerino per la trasmissione cult Buona Domenica quando ancora era condotto da Maurizio Costanzo, come poi ci ricordiamo molto bene ha preso parte alla crew del corpo di ballo delle prime edizioni del talent più famoso di Italia della De Filippi Amici.

Negli anni Novanta è diventato super popolare anche per la sua storia d’amore con Paola Barale, una relazione che ha sempre alzato molti polveroni ed è stata particolarmente discussa. Soprattutto quando si sono postati nel 1998 ma soltanto dopo pochissimo tempo hanno deciso di divorziare, ovvero nel 2002, da allora sono iniziate a girare moltissime speculazioni rispetto a questa separazione.

Dopo molti anni, infine è stata proprio Paola a raccontarne i retroscena. Da quello che ha raccontato la showgirl, il loro allontanamento definitivo è arrivato per la mancanza di un figlio, che lui voleva, mentre lei no, “Non ho la necessità di fare un figlio. Credo di non aver fatto figli perché non ho mai avuto vicino una persona che mi ha invogliato. In realtà quando ero sposata con Gianni Sperti lui li voleva, però io ero impegnata sul lavoro e lui non aveva una situazione stabile”.

In seguito a questa separazione che ha molto addolorato entrambi, Gianni Sperti ha voltato pagina riprendendo in mano la sua vita e cominciando anche una nuova carriera nel mondo della televisione, ha appeso le scarpette da ballo al chiodo e del 2003 ha intrapreso la carriera di opinionista. Ormai una figura insostituibile del programma uomini e donne, insieme alla collega Tina Cipollari, segue molto da vicino tutte le vicende amorose del dating show.

Si tratta del mese di aprile quando è caduta una vera e propria bufera su Gianni Sperti, le notizie di cronaca hanno iniziato a girare all’impazzata, il famoso opinionista da ubriaco sembrava aver investito un uomo, una situazione agghiacciante visto che dopo l’impatto l’uomo è rimasto riverso a terra per parecchio tempo.

Finalmente adesso spunta la verità, che è ben diversa, è vero che Gianni si trovava alla guida della sua auto in compagnia della sorella Cinzia, ma non era assolutamente ubriaco, ed è anche vero che la dinamica dell’incidente’ era esattamente come descritta, il punto è che la persona coinvolta nel così detto ‘incidente’ fosse una comparsa del programma Le Iene che hanno architettato uno scherzo terrificante all’ex ballerino.

Lo stesso Sperti ha deciso di spiegare tutta la vicenda attraverso i suoi canali social, “Allora ragazzi tutti quanti hanno letto la notizia di un fantomatico incidente, in cui io alla guida ero ubriaco ed ho investito un pedone. Questa notizia è una fake news perché purtroppo sono stato vittima de Le Iene”.

Fortunatamente si è trattato solo di un orribile scherzo in cui lui non era ubriaco e la persona non si è fatta nulla, ma la dinamica ha scatenato la polemica infiammando il web.