Sonia Bruganelli, è davvero finita con Bonolis? Le parole allarmanti della donna

Alcune affermazioni fatte da Sonia Bruganelli hanno fatto trapelare una verità che forse era stata taciuta, nelle ultime ore alcune frasi hanno scatenato un putiferio.

Paolo Bonolis è uno dei presentatori italiani più influenti del mondo dello spettacolo, i suoi programmi sono sempre un grande successo, è capace di entrare in sintonia con il suo pubblico, ma anche con i tanti protagonisti delle sue puntate.

Insieme a lui negli anni una donna ha lavorato dietro le quinte di tantissimi suoi grandi successi, si tratta proprio della moglie Sonia Bruganelli, infatti di può proprio ire che i due abbiamo sempre formato una squadra non solo nel provato ma anche nella vita lavorativa, entrambi lavorano nella casa di produzione SDL.

Paolo e Sonia si sono conosciuto proprio per lavoro, durante il programma di successo Tira e Molla condotto da lui e la Bruganelli era una delle partecipanti alle televendite.

Proprio quell’incontro che ha fatto scattare qualcosa e da allora non si sono mai lasciati, nel tempo sono convolati a nozze, nel 1997 e dal loro amore sono arrivati anche i figli, Silvia, Davide e Adele.

La grande forza della coppia Bonolis Bruganelli nel tempo, probabilmente è stata proprio quella di non essere particolarmente esposta all’occhio vigile dell’opinione pubblica e non fomentare il gossip, infatti i due hanno sempre cercato di mantenere un profilo basso.

Però con la partecipazione di Sonia Bruganelli alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip in veste di opinionista, hanno iniziato a circolare alcune voci su entrambi, ovviamente essendosi lei esposta ai riflettori è iniziata a crescere la curiosità, con quella anche le interviste. Molti programmi hanno chiesto la presenza della bella Sonia per interviste e dichiarazioni, alle quali lei si è prestata e in alcune occasioni ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Proprio durante un’intervista Sonia ha confessato che in una relazione l’infedeltà fisica sia naturale, secondo lei e che dovrebbe essere accettata, queste parole ovviamente hanno accesso l’opinione pubblica che ha iniziato a chiedersi se la lunga storia d’amore con Bonolis, che ormai dura da vent’anni e sembra essere solidissima, in realtà non sia solo una facciata e nasconda qualche segreto.

Sonia Bruganelli si lascia andare a commenti ambigui

Da allora ci sono state alcune indiscrezioni riguardo alla coppia e a quale fosse davvero il loro rapporto, qualcosa che comunque cercano di tenere molto privato, ma l’occhio attento del web non perde un colpo, infatti proprio pochissimo tempo fa la Bruganelli, che è molto attiva sui social, ha scritto alcune frasi su Twitter che non sono assolutamente passate inosservate catturando subito l’interesse dei fan che si sono subito allarmati cercando di capire cosa stesse succedendo.

Sonia Bruganelli così scrive su Twitter, “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Una frase abbastanza criptica ma che lascia intendere qualcosa di molto profondo, non si sbilancia troppo su quello che vuole dire, ma ovviamente una frase così diretta lascia subito pensare a una situazione che potrebbe portare a una rottura.

Inoltre, come se non bastasse, poco dopo decide di scrivere un nuovo tweet ancora più clamoroso, “L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è…”.

Sembra proprio che Sonia stia cercando di dire qualcosa di molto preciso a chi la segui con passione, ma non si è lasciata andare a vere e proprie confessioni, lasciando i fan appesi al filo della tensione per una situazione potenzialmente disastrosa che sembra stia affrontando la donna.

Sembra proprio voler alludere alla fine di un amore, potrebbe davvero essere finita con Paolo Bonolis dopo tutti questi anni? Forse Sonia sta passando un periodo doloroso e non è ancora pronta a confessare del tutto la verità di quello che sta accadendo nella sua vita, ma i suoi messaggi ovviamente non possono passare inosservati.

Quello che intanto sappiamo e che è arrivata come una notizia inaspettata è che proprio lei è stata riconfermata come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip insieme a Orietta berti, quindi la rivedremo a settembre, chissà se single o no.