“Tornava a casa con..”, retroscena scioccante su Giorgio Gori, confessione Cristina Parodi

Cristina Parodi e Giorgio Gori, sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo anche se di recente Benedetta Parodi ha rivelato qualcosa di scioccante sul marito.

Si tratta di una rivelazione piuttosto curiosa quella di Cristina Parodi che ha voluto rivelare qualcosa su Giorgio Gori. Il loro è un matrimonio che funziona molto bene anche può capitare anche a loro di discutere e dover affrontare alcune difficoltà incontrate sul loro percorso.

Sono circa 25 anni che Cristina Parodi e Giorgio Gori sono sposati. Un traguardo molto importante è quindi quello che i due sono riusciti a raggiungere, celebrando così le importantissime nozze d’argento. Era il 1995 quando si sono sposati, un matrimonio da cui sono nati anche 3 bellissimi figli Benedetta, Alessandro e Angelica.

Durante la pandemia Giorgio Gori era sindaco della città di Bergamo, nel momento più drammatico per la storia del Paese. Sono stati mesi difficili durante i quali Gori si è adoperato al meglio per i suoi concittadini. La sua è stata una battaglia in cui ha sempre potuto contare sull’aiuto della moglie Cristina che ha cercato sempre di mantenere un clima di serenità in famiglia, senza perdere il sorriso e cercando di essere il più accogliente possibile.

Cristina Parodi sul marito Giorgio Gori: dichiarazione inaspettata

Proprio la giornalista e presentatrice ha raccontato diversi dettagli su quei giorni così complessi e difficili, quando il marito tornava sempre a casa molto tardi e molto stanco, stremato per il tanto e duro lavoro che ha dovuto svolgere. Anche il suo stato d’animo non era dei migliori perché ogni giorno la città affrontava la morte di migliaia di persone che continuavano a cadere per il virus.

La situazione è stata molto difficile anche per la stessa Cristina che, proprio durante un’intervista ha raccontato con queste parole il modo in cui ha cercato di essere di aiuto al marito: “Ho provato a sostenerlo. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho cercato di essere accogliente. Giorgio tornava a casa portandosi dentro un dolore enorme”.

Cristina con grande forza d’animo e carattere non ha mai gettato la spugna e ha sempre cercato di rivolgere al marito parole di conforto, allo scopo di tranquillizzarlo.

Questa tragica e complessa situazione però li ha fatti unire sempre di più e invece di separarli ha cementato ancora di più la loro relazione. Il loro è stato ed è un amore esemplare, la classica love story che ha avuto inizio molti anni fa e che si rafforza sempre di più malgrado il tempo che passa.

I due si sono sostenuti a vicenda nei momenti difficili, riuscendo a stare l’uno accanto all’altra.