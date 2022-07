Silvia Toffanin, viene fuori la verità: Pier Silvio pizzicato più volte con la donna bellissima e famosissima

Sembra che sia venuta alla luce la verità, Pier Silvio Berlusconi in diverse occasioni è stato beccato insieme a una delle donne dello spettacolo più belle e famose, e non si tratta di Silvia, bensì di una super biondona.

Tra le conduttrici più apprezzate del nostro Paese e del panorama televisivo targato Mediaset troviamo assolutamente Silvia Toffanin, la giovane e bellissima donna ha saputo costruirsi una carriera davvero incredibile.

Da giovanissima ha iniziato a muovere i primi passi davanti alle telecamere proprio come una delle famose e ormai iconiche ‘letterine’ del programma condotto da Gerry Scotti Passaparola.

La sua bellezza è sempre stata mozzafiato, ma durante il programma non avevamo molto modo di dare prova anche del suo carattere e del suo incredibile talento in diversi ruoli che non fossero solo quello della valletta. Fortunatamente però ai vertici è stata prontamente notata e così ha potuto iniziare una carriera che le ha portato grande successo e ancora più grandi soddisfazioni.

Da diversi anni infatti la vediamo al timone dell’amatissimo programma Verissimo, un format che ha riscosso un notevole successo proprio grazie al talento della Toffanin. Nel suo salotto nel tempo ha invitato tantissimi ospiti e le sue interviste sono sempre state particolarmente calibrate, riesce ad arrivare al cuore degli ospiti, a farsi raccontare momenti molto privati della loro vita senza però essere mai invadente.

L’appuntamento con Verissimo è talmente tanto amato che Mediaset ha deciso di accontentare il pubblico trasformandolo in un doppio appuntamento. Silvia è davvero brava a scavare con delicatezza e arguzia nella vita dei suoi ospiti, ma per quanto riguarda la sua cosa sappiamo?

Silvia Toffanin e la sua vita privata con Peri Silvia Berlusconi

Come sappiamo Silvia Toffanin ha una lunga e duratura relazione con il capo di Mediaset, Pier Silvia Berlusconi, i due si sono conosciuti nel 2001 e da allora non si sono mai lasciati, insieme hanno anche costruito una bellissima famiglia dove sono arrivati i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Nonostante per ora non abbiano ancora deciso di convolare a nozze, e chissà se mai decideranno di farlo, i due ormai da molto tempo si reputano marito e moglie, ma allora cosa ci faceva Pier Silvia con una bionda mozzafiato famosissima?

Pier Silvio Berlusconi pizzicato proprio da Silvia insieme alla bellissima bionda

Il retroscena che ha gettato nell’occhio del ciclone mediatico la coppia Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, proprio lui è stato beccato con una delle donne più belle della televisione italiana ed è saltata fuori tutta la verità.

Adesso è il momento di sapere tutto sul retroscena che ha visto protagonista il boss di casa Mediaset, Pier Silvio in diverse occasioni è stato visto insieme proprio a lei, una donna dello spettacolo famosissima, tra l’altro anche lei come la moglie dell’uomo un tempo è stata collega della Toffanin.

Si tratta proprio di Ilary Blasi, un’altra famosa letterina diventata una delle presentatrici più in voga di questi ultimi tempo, come abbiamo potuto vedere con l’ultima conduzione dell’Isola dei famosi da poco conclusasi.

Ma come mai Pier Silvio Berlusconi sta passando del tempo insieme alla moglie di Francesco Totti?

La risposta è presto detta, in realtà non sappiamo ancora i dettagli nello specifico e speriamo che presto siano rivelati, ma sembrerebbe proprio che per Ilary ci siano grandi cambiamenti in vista, una incredibile opportunità di lavoro che le è stata proprio offerta da Berlusconi Jr..

Ma non solo, sembra che il progetto veda nuovamente insieme le due ex colleghe, Ilary e Silvia in una nuova conduzione. Da quello che è trapelato potrebbe trattarsi un importante programma in prima serata, per ora però il progetto è strettamente riservato. Siamo curiosi di saperne di più.