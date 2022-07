Lutto Elenoire Casalegno, una ferita ancora aperta, “Manchi…”. La dedica commovente

Elenoire Casalegno ha voluto condividere il suo dolore per una persona molto speciale che ancora oggi manca terribilmente. Una ferita aperta impossibile da rimarginare.

Elenoire Casalegno è una bellissima ex modella, attrice e conduttrice televisiva, a oggi è impegnata come imprenditrice insieme al cantante Omar Pedrini, al quale è stata sentimentalmente legata per sette anni.

Elenoire inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio sulle passerelle partecipando inizialmente a un concorso di bellezza per aspiranti modelle, ma il suo carattere gioioso ed esplosivo la portano ben presto a farsi notare e fare il salto al piccolo schermo, il suo debutto lo ha fatto sulla rete Mediaset nella trasmissione dal titolo “Jammin”.

Nel tempo Elenoire ha avito modo di dare prova del suo incredibile talento nella conduzione, prendendo parte a tante produzioni di successo, in molte occasioni è stata anche opinionista dove non si è mai tirata indietro nel dire la sua. Elenoire è famosa anche per avere un bel carattere deciso che in molti apprezzano e stimano.

La sua carriera non si è fermata solo al piccolo schermo, ma la famosa showgirl ha lavorato anche per il cinema, prendendo parte a pellicole di grande successo, come per esempio nel 1998 ha fatto un cameo all’interno di “Paparazzi”, film diretto da Neri Parenti ormai diventato un cult degli anni Novanta.

Anche il teatro è nelle sue corte, infatti ha deciso di mettersi alla prova in questa arte nella commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” che ha girato i teatri italiani tra il 2003 e il 2005 riscuotendo grande plauso tra critica e pubblico.

Una carriera che le ha sempre dato grandi soddisfazioni, nel tempo ha avuto modo di conoscere moltissime persone del mondo dello spettacolo con sui ha instaurato un ottimo rapporto, da colleghi molti sono diventati amici e proprio uno di questi ha lasciato un segno indelebile nel cuore della donna che ancora resta una ferita aperta.

Elenoire Casalegno e quella dedica commovente

Proprio poco tempo fa abbiamo visto Elenoire Casalegno più splendida che mai sul palco del grande concerto organizzato da Fedez e J-Ax in piazza Duomo a Milano, il LoveMi, un maxi concerto che ha visto la partecipazione di grandi della musica italiana di oggi e che aveva uno scopo importantissimi, raccogliere fondi per la Fondazione Together To Go Onlus.

Sul palco insieme a Elenoire anche Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, l’evento è stato un grandissimo successo trasmesso anche in streaming su Mediaset Infinity e ha raccolto la bellezza di 130mila euro.

La stessa Elenoire ha condiviso un post sulla sua pagina Instagram personale, dove è molto attiva e seguita da tantissime persone, infatti proprio qualche settimana prima aveva catturato l’attenzione dei suoi fan per quel post commovente dedicato a una persona dello spettacolo che adesso avrebbe compiuto 100 anni, un personaggio che ha fatto la storia della nostra televisione e che ancora è nel cuore di molti, come della stessa Elenoire Casalegno.

Elenoire ha deciso di condividere una dedica molto accorata proprio a Raimondo Vianello, la stessa ha scritto, “Sarebbero 100! Manchi, a tutti, alla televisione, orfana di un grande professionista, abile a sdrammatizzare nei momenti di grande difficoltà; generoso, riservato, capace di condividere… unico, già, perché un altro Raimondo non c’è stato, e mai ci sarà. P.S. E comunque Raimondo, alla fine l’Inter il triplete lo vinse!”.

Il ricordo della conduttrice è davvero sentito, Raimondo è venuto a mancare nell’aprile del 2010 all’età di 87 anni, una dedica che arriva dal profondo del cuore per un uomo che ha fatto grande la televisione nel nostro Paese e, proprio come dice lei, probabilmente ci mancherà per sempre.