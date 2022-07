“Sono incinta”: la sorprendete dichiarazione di Aurora Ramazzotti

In diverse occasioni si parla di Aurora Ramazzotti in alcuni casi anche per questioni legate al mondo femminile e alle difficoltà di essere donna oggi. Aurora Ramazzotti è praticamente diventata un’influencer e senza peli sulla lingua affronta anche temi sociali importanti. Ultimamente una sua dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta per l’argomento, qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato mai. Ma di cosa si tratta?

Di recente rispetto alla vita privata di Aurora Ramazzotti si è parlato di una presunta gravidanza anche se non vi sono conferme certe in merito a questa notizia. Per il momento si tratta solo di rumors.

Aurora Ramazzotti, come tutti sanno è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e ben presto è diventata un’influencer e un’icona di stile.

La notizia bomba: aspetta un bambino?

Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre del 1996 ed è il frutto di una grande storia d’amore nata tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, una favola sulla quale abbiamo tutti fantasticato e sognato. Purtroppo la coppia che si era sposata nel 2002 ha divorziato nel 2009. Malgrado la fine dell’amore Michelle e Eros hanno mantenuto ottimi rapporti e di ciò ne ha beneficiato anche la figlia.

Aurora Ramazzotti ha preso esempio dai genitori e in particolare dalla madre per intraprendere il percorso nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato come presentatrice nel talent show X Factor e in Vuoi scommettere?. La primogenita di Michelle Hunziker ha uno dei canali Instagram più seguiti di sempre che vanta ben 2 milioni di follower si tratta di numeri unici.

Di solito su Instagram condivide molte foto ricondivise poi ogni giorno da migliaia di follower, e ciò le fa ottenere un gran numero di like. Di recente è stato condiviso un video che nel quale Aurora Ramazzotti, ha fatto una rivelazione che nessuno mai si sarebbe aspettato.

Nel video Aurora urla a gran voce “aspetto un bambino… aspetto un bambino…”. Una notizia bellissima e davvero commovente quella della giovane influencer. O almeno così sembra ma improvvisamente la situazione cambia e a causa della musica troppo alta nel luogo dal quale la ragazza stava facendo il video e quindi il suo interlocutore non capisce ciò che sta dicendo la ragazza. E così, Aurora innervosita dalla situazione, alza di più la voce. “Ho rapito un ermellino”.

Ancora una volta l’ironia di Aurora Ramazzotti ha colpito e i fan hanno riso molto davanti alla battuta della ragazza. Si tratta di uno dei tanti scherzi della ragazza, un post ironico dei tanti che le piace condividere sul suo canale.