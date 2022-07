Aurora Ramazzotti, “Aiutatemi…”. Il grido d’aiuto lanciato sui social

Sicuramente non una situazione facile quella che vede protagonista Aurora Ramazzotti, così usa proprio il suo canale Instagram per chiedere un accorato aiuto.

Ormai tutti conosciamo Aurora Ramazzotti, in realtà la conoscevamo ancora prima che lei conoscesse se stessa, infatti la bella Influencer e presentatrice in erba è la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, i genitori l’hanno sempre adorata e ancora adesso è il loro grande orgoglio.

Per non dimenticare che proprio una delle canzoni iconiche del famoso cantante porta proprio il nome della figlia, difficile non canticchiare il motivetto nella propria mente.

Insomma Aurora Ramazzotti era sotto i riflettori ancora prima di essere nata, poi è venuta alla luce, classe 1996 e da quel momento per lei è sempre stato un tira e molla con la stampa.

Da giovanissima, praticamente ancora una bambina, ha dovuto subire del pesante bullismo, ma non quello terrificante dei compagni coetanei, bensì un bullismo più agghiacciante che potrebbe mettere a dura prova anche la psiche e l’autostima delle persone più dure di carattere.

Infatti la stessa ha raccontato in diverse occasione di quanto fosse terribile e frustrante essere paragonata alla madre quando aveva solo una adolescente. Le parole che venivano usate sui rotocalchi di cronaca rosa erano agghiaccianti, veniva criticata per non essere ‘bella’ in costume da bagno come sua mamma. Una vera e propria molestia verso una ragazzina che stava crescendo circondata non solo dai riflettori, ma anche dalla cattiveria mediatica che si sfogava su di lei.

Per fortuna Aurora ha sempre avuto al suo fianco persone che la amano profondamente e non l’hanno mai fatta sentire sola con i demoni che si stavano impadronendo di lei.

Crescendo ha trovato un diverso equilibrio, ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo e soprattutto è amatissima sui social, infatti la sua pagina Instagram è tra le più seguite in Italia con oltre 2 milioni di follower con cui la giovane costantemente parla, si racconta e condivide momenti della sua vita, sia dal punto lavorativo sia privato.

Proprio poche ore fa Aurora ha deciso di esporsi nelle storie di Instagram per lanciare un grido di aiuto, il suo messaggio arriva forte e chiaro, non usa mezzi termini, lo scrive anche, “AIUTATEMI”.

Il grido di aiuto di Aurora Ramazzotti, i fan accorrono

La bella Influencer ha deciso di non tacere e di dire le cose come stanno, tutti i giorni si ritrova a dover affrontare una valanga di notizie che la danno per ‘spacciata’, la stessa mostra una immagine con la scritta Aurora Ramazzotti malata.

Così con grande ironia, uno dei suoi assoluti punti forza, chiede ai suoi follower di fare gesti scaramantici perché tutti i giorni qualcuno gliela tira, inoltre aggiunge, “Già alla gente gli sto sui co***ni, se poi vede che ogni giorno ho qualcosa di nuovo gli sto ancora di più sui co***ni… Aiutatemi!”.

Come non accogliere il grido d’aiuto di Aurora che è in assoluto una delle personalità più amate, carismatiche e intelligenti del panorama dell’intrattenimento del nostro Paese, inoltre, come proprio lei ammette è una fonte inesauribile di notizie clickbait, quindi insomma, ci si da una mano a vicenda!

Basta date per spacciata Aurora Ramazzotti, lunga vita a Aurora Ramazzotti, se no qui perdiamo il lavoro!