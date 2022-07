Anna Falchi e lo scatto ‘intimo’ che scatena il web, nuda e meravigliosa

Anna Falchi è diventata famosa negli anni novanta, nota al pubblico italiano, del piccolo e del grande schermo, per alcuni programmi condotti e alcune parti interpretate in diversi film di successo del periodo.

Anna Falchi è ancora oggi una donna bellissima e negli anni ha avuto davvero tanti spasimanti, ergendosi come una delle top sex simbol degli anni ’90-2000.

Sul piccolo schermo, nel 1989, riuscì a farsi notare grazie ad una partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia; L’esordio cinematografico invece è stato con Marco Risi, con il film Nel continente nero (1993). Oggi, Anna Falchi è la principale presentatrice indicata per la conduzione del programma Rai I fatti vostri.

Nel corso del tempo, Anna Falchi è diventata una delle donne più amate dagli italiani negli anni Novanta e fino ai primi anni del 2000. In quel periodo era letteralmente una delle sex symbol più seguite.

La svolta della sua carriera è avvenuta nel 2005 quando è diventata anche produttrice facendo un ulteriore salto di qualità e aprendo con il fratello Sauro la società A–Movies Production specializzandosi in film d’autore e indipendenti.

Di recente sui suoi canali social ha postato una foto che ha letteralmente fatto esplodere il web, sorprendendo tutti con i suoi splenditi 50 anni.

Ecco lo scatto che ha fatto girare la testa a tutti

Ultimamente per Anna Falchi non è stato un periodo felice dal punto di vista sentimentale dal momento che dopo 11 anni si è lasciata con il Andrea Ruggieri e i due sembrano essersi detti addio definitivamente. Sembra che tutto sia accaduto improvvisamente da un momento all’altro, qualcosa è andato storto. Tutto è cambiato nel giro di un anno queste le parole dell’attrice in merito alla convivenza con l’ex compagno: “una realtà impattante per chi non c’è abituato”. L’attrice ha ammesso che per lei era una prova.

Ma Anna Falchi non si è abbattuta e non si è nemmeno persa d’animo. In questo periodo sembra invece godersi l’estate e non pensare a nulla. Quest’anno in Aprile l’attrice ha compiuto 50 anni, ed è ancora bellissima come quando aveva vent’anni. Un fisico stupendo che ha fatto impazzire il web.

Di recente un suo scatto alla finestra con l’intimo in vista ha letteralmente lasciato tutti senza fiato. E adesso, a conferma di quanto i suoi fan avevano potuto vedere solo qualche giorno fa, arriva un altro scatto, ancora in intimo, ancora più hot.

Ecco, quello che vi proponiamo qui sotto è lo scatto in questione, comparso nelle storie dell’attrice in una immagine iconica che la ritrae in piedi davanti allo specchio. Una foto semplice, in una location ancora più semplice e senza filtri. Solo lei, il suo fisico pazzesco, perfettamente in forma per essere una cinquantenne.