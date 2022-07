Alberto Matano, pizzicato con il volto noto dopo meno di un mese dal matrimonio

Alberto Matano, uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amati in Italia da poco ha pronunciato il fatidico sì e ha sposato l’amore della sua vita, ma poco meno di un mese dopo è stato pizzicato a pranzo con…

Diventato in pochissimo tempo uno dei presentatori televisivi più amati e apprezzati grazie alla sua grande professionalità, Alberto Matano è passato dalla conduzione del telegiornale sulle reti Rai, a tenere le redini di programmi di successo come La vita in diretti, che lo vede ormai protagonista dal 2019 e ogni anni sembra andare sempre meglio.

La sua personalità luminosa, unita alla grande preparazione, dovuta anche al suo retaggio da giornalista professionista, hanno dato il giusto mix per una nuova era di conduzione, snella, fresca, nuova e mai scontata.

Matano sa fare il suo lavoro e lo fa anche in modo eccellente, inoltre grazie alla grande popolarità acquisita negli anni, anche la sua vita privata è diventata punto di grande interesse per il pubblico che lo segue con passione. Per molto tempo ha provato a mantenere il massimo riserbo per garantirsi una privacy, ma con le ultime notizie la situazione ovviamente non è stata più gestibile, complice il suo meraviglioso matrimonio, celebrato l’11 giugno con l’amore della sua vita Riccardo Mannino.

I due si sono sposati con una cerimonia civile blindatissima dove a officiare è stata la collega e amica Mara Venier, all’evento circa duecento persone tra parenti e amici, molti dei quali facenti parte del mondo dello spettacolo o delle istituzioni. A distanza da meno di un mese dal matrimonio però il caro Alberto è stato pizzicato proprio con il volto famosissimo.

Alberto Matano pizzicato a pranzo con chi?

Uno dei personaggi dei presentatori televisivi più completi e competenti del nostro Paese è proprio lui Alberto Matano, la sua formazione come giornalista e la sua passione per l’editoria iniziano da giovanissimo, fino a che nel 1996 si iscrive alla scuola di giornalismo di Perugia.

Ovviamente Alberto supera la selezione diventando in seguito un giornalista professionista nel 1999, il suo percorso in rai è iniziato da subito e la sua scalata è stata impressionante fino ad arrivare a condurre il Tg della sera, una posizione di grande prestigio.

In seguito, dopo tanti anni dedicati al giornalista Matano decide di cambiare rotta e dare una sferzata alla sua carriera, così è iniziato il lungo sodalizio con Uno mattina, inizialmente condotto insieme a Lorella Cuccarini, ma la famosa conduttrice ad un certo punto ha abbandonato perché ha accusato che fosse stato mosso del sessismo nei suoi confronti da parte dello staff, così Alberto si è ritrovato da solo.

Il coming out di Matano

Alberto Matano ha poi deciso di fare coming out usando la sua notorietà per parlare di un problema sociale che ha scosso molto il nostro Paese, lo stop al DDL Zan in Senato, parlando di omofobia ha detto, “È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”.

Lo stesso ha rivelato che per anni ha tenuta provata la sessualità per evitare che si creasse una sorta di morbosità intorno a questo, ma davanti a un problema collettivo così grave non ha più potuto tacere, lo stesso dice che non parlare avrebbe significato schierarsi.

Con il mese di giugno poi sono arrivate le nozze con il compagno di una vita Riccardo, un uomo con cui ha passato più di quindici anni della sua vita e che adesso può finalmente chiamare marito. Alberto ha raccontato, “Oggi due cose mi fanno davvero felice: lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento”.

Quindi con chi è stato beccato il noto conduttore a pranzo poco meno di un mese dal meraviglioso matrimonio?

Proprio di recente Alberto ha passato un po’ di tempo a pranzo con una persona particolarmente speciale per lui, l’amica giornalista, autrice e conduttrice radiofonica Lalaura Miracolo. Un’amicizia lunga e duratura, anche perché i due condividono l’amore per il giornalismo.