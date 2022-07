Non avete idea di com’era prima Tananai? La trasformazione è incredibile

Tananai è un cantautore che i meno informati hanno potuto conoscere all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Sesso occasionale presentato in gara e classificatosi tra gli ultimi posti della famosa competizione.

Dopo l’esperienza sanremese il suo tour del cantante è andato sold out. Prima però Tananai non aveva questo aspetto, ha perso peso.

Il primo di luglio è uscito l’ultimo, atteso, singolo di Tananai dal titolo, Pasta, un brano che si presenterebbe come il tormentone dell’estate, pronto a conquistare tutti i fan del cantante per le sue sonorità elettroniche. L’artista si è occupato anche della musica e della produzione.

Tananai era diverso

Cresciuto a Cologno monzese, nell’interland milanese Tananai si è dedicato alla musica fin da ragazzo e già nel 2004 ha pubblicato un remix amatoriale di Swimming Pools (Drank) di Kendrick Lamar. Nel 2015 è uscita invece A Diamond, la sua prima produzione originale.

L’anno seguente ha lavorato insieme a Astrid S, un artista norvegese, realizzando un remix di Hurts so Good. Una carriera davvero ricca la sua quindi che ha delle basi solide e che non si ferma assolutamente all’esperienza di Sanremo 2022 ma che comporta tante collaborazioni interessanti e una carriera già avviata che i più informati già conoscevano.

Tananai ha collaborato con Nike per la colonna sonora dello spot e il lancio della nuova collezione di ACG di NikeLab. Due anni fa è uscito il suo singolo: Giugno che ha anticipato l’Ep Piccoli boati. Sui suoi canali social lo abbiamo spesso visto occuparsi della promozione del suo singolo, appena uscito e per esempio in uno degli ultimi post lo vediamo cucinare un piatto di pasta, proprio in riferimento al titolo della canzone appena uscita.

Probabilmente neppure i fan più assidui sanno che nella vita di Tananai c’è stato un prima e un dopo il dimagrimento, ecco cosa successo.

Tananai ha concesso un’intervista al Corriere della Sera al quale ha raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia dichiarando di aver avuto una vita tranquilla a parte qualche spintone e insulto: “ciccione”. Da ragazzino, infatti, era obeso.

In seconda media era alto 1,50 e pesava 82 chili. Adesso, invece, pesa 76 chili ed è alto 1,82. In un certo periodo ha anche saltato qualche mese di scuola perché era in carrozzina per un problema al ginocchio e non voleva farsi vedere. Quello fu l’anno in cui iniziò una dieta che gli permise di perdere peso finché non è diventato come lo vediamo oggi.