Cristina D’Avena, un enorme dolore e il rimpianto di una vita. Ormai è troppo tardi

Cristina D’Avena ha confessato il suo grande rimpianto di una vita e il dolore che ha dovuto affrontare

Cristina D’avena è la beniamina di più generazioni: la sua voce indimenticabile ha accompagnato l’infanzia di tante persone, cantando le sigle dei cartoni animati che abbiamo tanto amato. La cantante continua a farci sognare continuando a fare concerti in tutta Italia e facendoci ritornare bambini, ma dietro la facciata di gioia c’è un grande rimpianto che ha tenuto nascosto per anni.

La carriera di Cristina D’Avena comincia quando lei era piccolissima: debutta infatti all’età di 3 anni allo Zecchino D’oro del 1968 cantando Il valzer del moscerino. Nel 1981 inizia a cantare le sigle dei cartoni animati: la prima è stata Bambino Pinocchio, serie che è andata in onda su Canale 5 per diversi anni.

Molti se la ricorderanno anche in Bim bum bam come ospite, ma soprattutto nei panni di Licia nel telefilm Love Me Licia. La serie era basata sul cartone Kiss me Licia, di cui la D’Avena aveva anche cantato l’indimenticabile sigla. Nel corso della sua carriera Cristina D’Avena è stata anche conduttrice.

Oltre a Kiss me Licia, la D’Avena è stata la voce di tantissime sigle famose, a partire da Mila e Shiro, passando per Lady Oscar, Denver, I Puffi, Piccoli problemi di cuore, Pollon, Memole, È quasi magia Johnny, Georgie e Candy Candy. L’enorme successo di cui ha goduto e sta tuttora godendo, tuttavia, le ha portato un grande rimpianto che la cantante fatica ancora a superare e che l’addolora enormemente.

Cristina D’Avena e il rimpianto che l’ha segnata

Sono pochi gli artisti a essere amati all’unanimità, e Cristina D’Avena è una di questi. L’aver colorato l’infanzia degli italiani ha giocato un ruolo fondamentale sul suo successo, oltre alla sua spontaneità e simpatia uniche. La cantante, però, dietro la facciata di sorrisi, soffre ancora per un grande rimpianto.

La D’Avena ha infatti confessato di soffrire molto per la mancata maternità. Gli eventi e gli impegni le hanno impedito di dedicarsi a quell’aspetto della sua vita e adesso sembra difficile riuscire a realizzare il suo sogno. “È stata tutta colpa mia, per una buona parte della vita non ci ho fatto caso” ha confessato, facendo trasparire tutto il dolore della mancata occasione.

La cantante non si è accorta degli anni che passavano finché non è stato troppo tardi. A 57 anni la D’Avena vede ormai impossibile realizzare il suo desiderio, ma le cose potrebbero ancora cambiare.