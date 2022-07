Malattia Regina Elisabetta, quel sospetto sulla sua salute: dalle foto sembra evidente 

Da alcuni mesi a questa parte si parla tanto della Regina Elisabetta e della Royal Family in generale e sicuramente si è trattato di un anno intenso per Queen Elizabeth anche e soprattutto per le sue condizioni di salute. Alcune persone sono preoccupate e hanno dei dubbi circa la salute della sovrana.

Il 2022 è stato un anno importante sia in positivo che in negativo per la Regina Elisabetta. Innanzitutto si è trattato del primo anno senza il compianto marito Filippo di Edimburgo e contemporaneamente c’è stato anche il festeggiamento per i 70 anni di Regno a febbraio ma le cui celebrazioni si sono eseguite a giugno con il Giubileo, infine il compimento dei 96 anni.

Per non parlare del fatto che la Sovrana d’Inghilterra ha anche contratto il Covid e quindi ha dovuto affrontare la convalescenza dovuta al virus. Questo è stato anche l’anno del ricongiungersi con il nipote Harry e la moglie Meghan dopo la loro fuga in Nord America. Tra tutti gli eventi che si sono svolti, ad alcuni di questi non ha potuto presenziare proprio a causa dei suoi problemi di salute.

Le sue apparizioni in pubblico sono infatti diminuite, nonostante le minori restrizioni dovute alla pandemia dopo i precedenti due anni che tutto il mondo ha dovuto affrontare. Talvolta Elisabetta II si è infatti fatta sostituire dal figlio Carlo o dal nipote William, ma di recente la situazione sembra rientrata.

Cosa sappiamo della salute di Elisabetta II

Una recente fotografia pubblicata su diversi periodici inglesi ha fatto pensare positivamente e i sudditi stessi hanno tirato un sospiro di sollievo poiché si vede nella suddetta fotografia la Regina in sella a uno dei suoi pony ed in compagnia di uno degli addetti alle scuderie della Famiglia Reale.

Un immagine del genere farebbe pensare al fatto che forse ha in parte risolto alcuni problemi se pensiamo che fino a pochi mesi fa la mobilità della Regina è stata limitata a causa delle condizioni di salute. Inoltre l’immagine è positiva anche per il fatto che la sovrana ama molto andare a cavallo, da sempre uno dei suoi sport preferiti.

Proprio la passione per il cavallo la porterebbe a ristabilirsi dopo i continui acciacchi causati anche dal Long Covid contratto e certamente anche a causa della perdita del marito, che sicuramente non ha aiutato sul piano emotivo. Tutto questo l’ha sicuramente fatta rallentare e le ha fatto rinunciare ad alcune cose.

Sembra quindi essere un momento questo attuale più positivo rispetto al recente passato. La Regina Elisabetta sembra essere pronta a rimettersi in carreggiata malgrado i suoi 96 anni ed un Regno che tiene in piedi da 70 anni, tanto da permettergli di essere al secondo posto di sempre nella classifica relativa alla monarchia più lunga dopo solamente Luigi XIV.