Notizia agghiaccianti da Buckingham Palace, c’è già la nuova regina. Ecco chi è

All’interno della Royal Family che trambusto, le condizioni di salute della regina Elisabetta sono sempre più preoccupanti, ma il regno non si può fermare, si parla già della nuova regina d’Inghilterra.

Come ormai sappiamo fin troppo bene, purtroppo negli ultimi mesi le condizioni di salute della regina Elisabetta II stanno mettendo in serio allarme la famiglia reale e tutti il regno, i sudditi di sua maestà stanno iniziando a fare i conti con la possibilità che la loro amatissima regina possa non avere troppi natali davanti a sé, un pensiero che li manda in un profondo sconforto.

In diverse occasioni la sovrana ha dovuto rinunciare a essere presente ad alcuni eventi dove in precedenza non era mai mancata, questo è accaduto anche a inizio del mese di novembre, nel corso della commemorazione della domenica delle Rimembranze, purtroppo in quella occasione la sovrana è stata letteralmente bloccata da un fortissimo dolore alla schiena, dovuto a uno stiramento, che non le ha permesso di muoversi costringendola a rimanere nella sua dimora e stare a riposo assoluto, come caldamente raccomandato e prescritto dai suoi medici di fiducia.

In precedenza la sovrana non è mai mancata per onorare i caduti di tutte le guerre, ma in questa occasione si è trovata nell’incapacità di farlo. Come se non bastasse poi per Elisabetta è arrivato anche il terribile Covid, la sovrana è una vera roccia ed è riuscita a superare il brutto male, questo però senza non poche conseguenze.

La stessa ha confessato che dopo la malattia non è più ritornata come prima, ha difficoltà a deambulare, tanto che nelle ultime uscite pubbliche l’abbiamo vista con il bastone, e conferma che si sente particolarmente stanza e affaticata, sintomi legati al Long Covid, che sicuramente su una donna della sua età non sono da trascurare.

Fonti vicine a Buckingham Palace hanno anche rivelato che probabilmente, se dovessimo vedere nuovamente sua maestà, potrebbe essere in sedia a rotelle, proprio perché è la monarca è davvero molto affaticata.

Questo stato di preoccupazione intorno alla salute della regina Elisabetta comunque non ferma la necessità di portare avanti il suo ruolo istituzionale, qualcosa di estremamente importante per la monarchia britannica, proprio per questo sembra che si stia già parlando di una nuova regina.

La nuova regina d’Inghilterra, ecco chi sarà

In questa situazione di stallo, in cui purtroppo bisogna anche fare i conti con la realtà, all’interno di Buckingham Palace e della Royal Family si sono iniziate a fare ipotesi su chi potrebbe essere la prossima donna a prendere il posto della regina Elisabetta II.

In questo momento, a fare le sue veci nelle occasioni ufficiali, abbiamo visto il primogenito il principe Carlo con la consorte, Camilla, insieme a loro non mancano il primo figlio del principe, il principe William e la moglie Kate Middleton.

In pratica, in linea di successione queste sono le personalità che, una volta che verrà a mancare la sovrana, dovranno prendere il suo posto e oltre a sedersi sullo storico trono, dovranno anche assumersi l’importante responsabilità che ne consegue.

Tra questi nomi sembra proprio che quello più gettonato e vociferato sia proprio quello della moglie del principe William, adorato nipote della regina, ovvero la Duchessa di Cambridge.

Molti dei sudditi si chiedono se proprio Kate Middleton sarà all’altezza di ricoprire quel ruolo andando a sostituire una figura a livello storico e sociale insostituibile, la regina Elisabetta II ha davvero fatto la storia, non solo per il suo Paese e questo sicuramente per Kate non sarà qualcosa di facile con cui fare i conti.