Roberto Benigni e Nicoletta Braschi non hanno figli. Ecco il triste motivo

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono sposati da più di 30 e il loro è quello che si può definire un amore esemplare.

Lo abbiamo visto in ogni occasione pubblica durante la quale Benigni ha ogni volta espresso pubblicamente la sua totale venerazione per la moglie. Eppure i due hanno scelto di non avere figli. Il motivo sorprende i fan.

Roberto Benigni è uno degli attori e registi italiani più famosi al mondo. Il suo inconfondibile stile è apprezzato da numerosi fan e le sue interpretazioni cinematografiche, negli anni, hanno riscosso un grande successo.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto davvero tanti premi e riconoscimenti, uno dei più importanti è stato sicuramente l’Oscar come migliore attore nel film “La vita e bella” nel 1999. La nota pellicola, diretta dallo stesso Benigni, gli valse anche l’Oscar come migliore film straniero.

Con il riconoscimento dell’Oscar come migliore attore ha ottenuto un record decisamente prestigioso. Nel dettaglio è diventato il primo attore italiano ha ricevere tale premio in un film straniero, prima di lui ci erano riuscite solamente due donne italiane: Anna Magnani nel 1956 e Sophia Loren nel 1962.

Benigni ha recitato, prodotto e svolto il ruolo di sceneggiatore in tantissimi film, alcuni di questi diventati dei veri e propri cult e di l’anno scorso, nel 2021 ha anche ricevuto Il Leone d’oro alla carriera nel corso della Mostra del Cinema di Venezia 78.

Come molti certamente sapranno Benigni è esperto di Divina Commedia nonché uno dei principali interpreti dell’opera di Dante Alighieri, famosissime sono le sue letture pubbliche del testo, andate in onda sulla Rai in più occasioni.

Durante il suo lavoro, nel 1983, incontrò l’attrice Nicoletta Braschi. La loro relazione è una delle più emblematiche del cinema italiano e nel 1991 i due decisero di convolare a nozze in una cerimonia privata svoltasi a Cesena, città natale della donna. Dopo il matrimonio, Nicoletta ha preso parte a tutti i film diretti da Benigni, divenendo un vero e proprio “simbolo” dei prodotti cinematografici del regista e dell’attore.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, niente figli

La coppia formata da Roberto Benigni e Nicoletta Braschi è sempre stata molto amata dai fan, tuttavia ha incuriosito tantissimo la loro scelta di non avere figli. I due, paradossalmente, non amano stare troppo sotto la luce dei riflettori e per questo conducono una vita molto riservata.

Pubblicamente, né Benigni e né la Braschi hanno mai dato una motivazione per la quale hanno scelto di non aver figli. L’attrice romagnola, qualche anno fa, sottolineò di essere molto felice al fianco del marito ed ha puntualizzato solamente di non aver mai sviluppato un grande senso materno. Una scelta la loro dettata quindi da una decisione privata e non dovuta assolutamente a motivazione di salute o di altro genere.