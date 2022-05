Alessia Marcuzzi, dichiarazione davvero pesante. Il video è scioccante

Alessia Marcuzzi è da sempre una delle conduttrici televisive più seguite negli ultimi anni anche sui suoi profili social.

Nell’ultimo periodo è stato pubblicato un post su Instagram in cui Alessia Marcuzzi si è mostrata come non hai mai fatto prima e al post è seguita una rivelazione che ha scioccato davvero tutti i suoi fan. Ma cosa è accaduto alla celebre conduttrice?

Negli anni l’abbiamo vista ricoprire diversi ruoli nel mondo dello spettacolo. Alessia Marcuzzi ha condotto molti reality, per esempio Temptation Island Vip 2, in carriera ormai da parecchi anni. Ha cavalcato l’onda del successo mantenendosi sempre a livelli alti.

Ha condotto anche Le Iene, uno dei programmi più importanti della storia della Tv italiana. Alessia ha alle sue spalle anni di carriera e di successo tanto che la sua fama la precede.

È Roma la città Natale di Alessia Marcuzzi dov’è nata l’11 novembre del 1972. Dopo essersi diplomata sceglie di iscriversi alla scuola di recitazione e dizione fin da giovane. In seguito ha debuttato all’emittente televisiva a Montecarlo. È qui che inizia la sua avventura come valletta. Inoltre, nel 1994, fa il suo ingresso in casa Rai all’interno di un format che vedeva Gigi Sabani alla conduzione.

Alessia Marcuzzi avrà delle esperienze anche al cinema per poi debuttare in televisione sulle reti Mediaset. Ed è proprio qui che Alessia ottiene una grande possibilità, ossia quella di condurre il Festivalbar, esperienza che ebbe inizio nel 1996. Nel 1998 e nel 2000 si è messa in posa anche per calendari molto irriverenti per la rivista Max.

Il video è scioccante

Sul piano sentimentale Alessia Marcuzzi ha vissuto un passato molto travagliato, oggi sembra aver trovato la felicità con Paolo Calabresi Marconi. Era il 2014 l’anno in cui, i due, si sono sposati. In passato però abbiamo visto la Marcuzzi impegnata in altre relazioni. Una di queste è stata con Francesco Facchinetti, un’unione da cui è nata anche la piccola Mia.

Mia ha compiuto da poco diciott’anni. È una giovane donna e i suoi genitori sono fieri di lei. Alessia Marcuzzi conta su Instagram un gran numero di follower anche perché è proprio lei che tutti i giorni condivide numerosi scatti e video di vita quotidiana. È proprio su Instagram, molto più precisamente sul canale di Marco Castagna, che Alessia Marcuzzi ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Castagna (@marcocastagna1)

LEGGI ANCHE-> Alessia Marcuzzi, com’era prima della chirurgia estetica? Da non credere

In questa clip le immagini sono poco nitide, anche perché il tutto è avvenuto in un ambiente scuro e buio. Però è molto semplice riuscire a distinguere la figura di Alessia Marcuzzi, che sta accovacciata su un water. Le sue parole rivelano un retroscena privato che nessuno poteva immaginare. “Magari è anche un po’ volgare ma quando vado a bagno devo stare in questa posizione”.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, la rivelazione sulla rottura con Francesco Facchinetti. Tutta la verità

Una rivelazione che ci porta a conoscere, ancora di più, alcuni lati non così scontati di Alessia Marcuzzi. Una donna che sembra essere più uguale a noi di quanto possiamo immaginare.