Michelle Hunziker fa il grande passo. Non mancano le congratulazioni

Michelle Hunziker ha lasciato tutti senza parole. Avete visto che cosa ha fatto la presentatrice di Striscia la notizia? Finalmente ha compiuto il grande passo, i fan sono al settimo cielo per lei.

Il grande passo di Michelle

Michelle Hunziker negli ultimi tempi è stata protagonista indiscussa delle prime pagine di riviste e magazine di gossip che hanno parlato di lei e della sua vita privata. In pratica è il volto preferito dei paparazzi.

Da mesi si parla di lei e della sua vita sentimentale. Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, annunciato con un comunicato è affidato all’Ansa il 18 gennaio 2022, la conduttrice di Striscia la notizia oggi è felice accanto a Giovanni Angiolini.

Anche se la relazione non è stata ancora ufficializzata, le paparazzate realizzate da settimanale autorevoli come Chi e Novella 2000, testimoniano la nascita di questo sentimento che sembra forte e indissolubile.

Di recente i due innamorati per esempio si sono concessi un weekend romantico a Parigi e proprio come due fidanzatini, si sono goduti la città più romantica del mondo. E’ indubbio quindi che ormai Tomaso Trussardi è ormai acqua passata e se i fan della coppia speravano in un loro ritorno di fiamma ne saranno delusi.

Michelle oggi è felice ed è tornata a sorridere proprio grazie ad Angiolini uomo che per altro conosce da diverso tempo. Ma non è questa l’unica ragione per la quale è tornato il sorriso sul volto di Michelle Hunziker: finalmente l’ex moglie di Eros Ramazzotti è protagonista di un lieto evento. Tutta Italia è contenta per lei.

La gioia condivisa sui social per il traguardo raggiunto

Michelle Hunziker è al settimo cielo e anche i suoi fan. La conduttrice svizzera ha compiuto finalmente il grande passo: è diventata cintura blu di karate.

La ex moglie di Tomaso Trussardi, ha di recente sostenuto un esame di karate e ha voluto condividere il risultato raggiunto con i suoi tantissimi followers. Quello del Karate era uno sport al quale Michelle si dedicava anima e corpo a questo sport che ha conosciuto grazie al suo ex marito Eros Ramazzotti.

In un posto pubblicato sul suo profilo Instagram nella quale la si vede splendida e raggiante mentre indossa fiera ed orgogliosa la cintura di grado superiore faticosamente raggiunta con sacrificio e dedizione, la Hunziker dedica una pensiero speciale anche al suo ex marito che ha fatto da tramite facendole conoscere la sua Senpai Simona e Senpai Luigi che l’hanno fatta innamorare di questa disciplina.

Il karate ha permesso a Michelle Hunziker di imparare la disciplina e affrontare i problemi sempre di petto, senza nascondere mai la testa sotto la sabbia. I fan sono stati contentissimi di vedere Michelle felice per questo traguardo raggiunto e per lei tanto importante.

Tantissimi i commenti di congratulazioni arrivati sui social per la bella svizzera che anche questa volta ha voluto condividere uno spaccato della sua vita con la sua famiglia virtuale.