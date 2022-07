Durissimo colpo Belen Rodriguez, colpita la famiglia : distrutta

Sembra davvero che per la famiglia Rodriguez non ci sia tregua ultimamente, dopo i furti di qualche settimana fa adesso un alto duro colpo vede protagonista suo fratello.

La famiglia Rodriguez sta passando delle giornate davvero difficili in questo periodo, poche settimane fa abbiamo saputo della terribile situazione che ha visto coinvolti Ignazio Moser e Cecilia, i due sono stati nuovamente vittima dei ladri, una situazione terribile che ha visto proprio Ignazio sfogarsi sui social per l’ennesimo episodio che li ha visti coinvolti.

Come se non bastasse arriva un’altra brutta notizia, per il fratello di Belen, Jeremias che si è ritrovato ad affrontare una situazione davvero spiacevole.

Da quanto è trapelato sembra che Jeremias Rodriguez poco tempo fa sia stato vittima di una situazione non facile, lo stesso ha mantenuto il riserbo sulla questione, a quanto pare il fatto sembra essere accaduto tra il 22 e il 23 di giugno.

Una situazione che sembra averlo particolarmente scosso e sulla quale inizialmente non ha voluto proferire parola, sembra che la denuncia in fine sia stata fatto solamente qualche giorno fa.

Jeremias Rodriguez la brutta situazione che lo ha sconvolto

Inizialmente si sapeva solo che una brutta situazione vedeva protagonista il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, soltanto con il passare dei giorni hanno iniziato a uscite maggiori informazioni riguardo all’episodio, da quello che si apprende sembrerebbe che anche lui sia stato vittima di una rapina.

Una situazione assurda, visto che proprio pochissime settimane fa altri membri della sua famiglia avevano denunciato un fatto analogo, come detto sopra, è stato proprio lo stesso Ignazio Moser a sfogare la sua frustrazione sui social per il tentativo di rapina subito.

Tornando invece a Jeremias, sembrerebbe che nel suo caso il furto sia riuscito, mandando in sbigottimento l’uomo, soprattutto per la premeditazione, molto inquietante, sembra proprio che i ladri sapessero a quale obiettivo puntare.

A Jeremias sembra sia stata rubata la moto da cross dal motodromo e kartdromo di South Milano, quello che però è apparso ancora più strano è che il fatto appare come premeditato, un colpo studiato nei dettagli.

I ladri hanno tagliato la recinzione per poter entrare ma, ovviamente per non far scattare gli allarmi, hanno anche disinnescato il sistema di sicurezza riuscendo nel colpo di portare via indisturbati la l’Honda 250 rossa e nera di Jeremias oltre a una tanica di benzina, che visto i prezzi del greggio forse è il vero colpaccio.

Per Jeremias non si tratta solo di un furto a un bene materiale, ma il giovane è un vero appassionato di moto da cross, per questo è stato per lui un duro colpo e non ne ha parlato per giorni. Chi lo segue sui social sa che molto spesso ha pubblicato foto che lo ritraggono mentre si cimenta nella sua passione.