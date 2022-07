Avete mai visto Alessandra Celentano senza trucco? Non ci credereste mai

Alessandra Celentano è una delle coach principali di Amici dal 2003 e in tutti questi anni abbiamo avuto modo di conoscere il suo carattere e la sua personalità molto forti.

Una cosa è certa nel corso degli anni Alessandra Celentano è stata riconosciuta come la “cattiva” del programma di Maria De Filippi dal momento che non le manda a dire, sempre molto diretta e lapidaria nel bene e nel male. Non sono mancati, infatti, gli scontri sia con gli allievi che con gli altri coach. Alessandra Celentano ha dei canoni di danza ben precisi e li persegue fino in fondo da sempre.

Da alcune settimane si è conclusa la ventunesima edizione del talent. Proprio nella finalissima, a vincere quest’anno la categoria ballo è stato un suo allievo, Michele Esposito.

Gli impegni di Alessandra Celentano non si fermano in televisione però dal momento che tra stage e corsi è una professionista molto impegnata. In uno degli scatti comparsi su instagram che la riguardano si gode il meritato riposo in piscina e in questa foto in particolare possiamo dire di vederla senza trucco.

Ecco com’è Alessandra Celentano senza trucco e senza filtri

La stessa Alessandra Celentano ha fatto un percorso come ballerina, la sua è stata una carriera incredibile. In passato, infatti, ha preso parte a tournèe in tutto il mondo e ha ballato nei maggiori teatri d’Italia.

Oggi è soprattutto conosciuta per il suo ruolo di coach nel programma di Maria De Filippi e per la sua severità e anche sui social è molto conosciuta, tanto da avere un seguito di 500 mila follower.

Proprio sul suo Instagram, nelle ultime settimane ha condiviso uno scatto in cui si mostra in piscina mentre in un momento di totale pausa e proprio nello scatto in questione la possiamo vedere al naturale. Di sicuro un look inedito che non si vede spesso.

Nello scatto che vedete non ha neanche un filo di trucco e come possiamo leggere dalla didascalia scelta dalla ballerina sul suo profilo, Alessandra Celentano scrive: “Un po’ di relax insieme al mio amico fraterno Corrado. Buona estate a tutti”.

Indubbiamente è una donna ancora bellissima e anche senza trucco sta benissimo. Questo si vede a occhio nudo dalla fotografia e dai commenti al post dove non mancano i commenti positivi per la ballerina e coach di Amici di Maria De Filippi.

Voi che ne pensate? Trovate che sia altrettanto bella?