Maria De Filippi brutalmente rimpiazzata nel suo programma. La notizia è scioccante

Sembra che alcune voci parlino di una sostituzione senza precedenti, Maria De Filippi rimpiazzata proprio da lei e nel suo programma.

Siamo in quel fatidico periodo dell’anno in cui si interrompono i programmi più amati del pubblico per la pausa estiva, ma per i vertici della rete il lavoro è appena iniziato, infatti proprio in questo periodo dell’anno ai vertici Mediaset devono tirare le somme di come sono andati i vari programmi e deciderne le sorti, se andranno avanti con la stagione successiva a settembre o se verranno definitivamente cancellati perché non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti durante il loro percorso.

Quindi come potete bene immaginare a Cologno Monzese, dove risiedono gli uffici di Mediaset c’è parecchio fermento, tanto che anche il pubblico da casa aspetta sempre con grande apprensione di sapere quali dei loro programmi preferiti potranno rivedere e quali invece verranno drasticamente tagliati.

Una scelta che in prima persona si vede costretto a fare l’amministratore delegato e vicepresidente della Rete, ovvero Pier Silvio Berlusconi, ovviamente le responsabilità sono tante, ma cose si dice “Da un grande potere derivano grandi responsabilità” e il boss di Mediaset negli anni ha dimostrato di avere un vero talento per capire quale strada prendere, che in quasi tutti i casi si è rivelata vincente con prodotti freschi, migliorati e brillanti.

Ma nelle ultime ore una notizia sta letteralmente facendo tremare i fan di Maria De Filippi, potrebbe esserci un cambiamento in arrivo.

Maria De Filippi, i fan tremano e il cambiamento sembra annunciato

Sembra quasi una notizia a cui è impossibile credere, ma inizia a farsi sempre più strada tra i rumors, a lanciare lo scoop è stato Dagospia, quello di cui si parla è il possibile addio di Maria De Filippi a uno dei suoi programmi di punta, una notizia che non lascerebbe solo i telespettatori sbigottiti, ma gli stessi partecipanti perché senza di lei mancherebbe la colonna portante.

Potremmo non vedere più Maria De Filippi

Con stupore di tutti Maria De Filippi potrebbe abbandonare Amici, quello che sembra trapelare con insistenza è che la regina della televisione sarebbe sostituita nella fase del programma iniziale, quella in cui vengono selezionate le nuove leve, i ragazzi che si sapranno contraddistinguere per il loro talento, in questa parte delicata del talent potrebbe subentrare un’altra conduttrice.

Spunta già un nome sulla persona che potrebbe ricoprire questo ruolo e sembra proprio essere la compagna di Piersilvio, ovvero la bravissima Silvia Toffanin, in questo caso il pubblico, in qualche modo potrebbe tirare un sospiro di sollievo sapendo di lasciare il format in ottime mani.

Infatti la Toffanin ha dimostrato già da diversi anni di essere un vero asso per le reti Mediaset con il suo salotto Verissimo, un appuntamento tanto amato che è diventato addirittura doppio. Adesso la talentuosa conduttrice sembra pronta a fare un salto di carriera e prendere un posto ambitissimo nel panorama televisivo.

In questo momento non sono arrivate ancora conferme ufficiali, soprattutto se la Toffanin prenderà solo lo spazio della fascia quotidiana del daytime o anche tutta la puntata del weekend, in questo caso sarebbe una rivoluzione vera e propria e alzerebbe moltissimo l’asticella delle aspettative. Non ci resta altro da fare se non aspettare novità e conferme.