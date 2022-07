Simona Ventura, la denuncia è gravissima: per lei è un calvario

Simona Ventura ha fatto una denuncia gravissima, riguarda una vicenda che sembra non avere mai fine: ecco cosa è successo.

In Tv ha esordito ufficialmente con Giancarlo Magalli in Domani Sposi, per poi passare al programma che l’ha consacrata regina della domenica sportiva con il celebre Quelli che…il calcio nel 2001.

Da lì in poi la sua crescita professionale è stata incredibile passando da Le Iene fino a Mai dire goal senza dimenticarci di X Factor e de L’isola dei famosi che ha tenuto a battesimo lei stessa. Nel suo curriculum c’è anche la presentazione del Festival di Sanremo del 2004.

Della sua vita privata sappiamo che è stata sposata con il calciatore Stefano Bettarini una storia d’amore turbolenta tra i due, spesso in bilico per diversi tradimenti di Bettarini.

L’esordio di Simona Ventura è avvenuto per la precisione nel 1985 come concorrente del programma condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana su Rete 4, W le donne, seguito un anno dopo da Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin. Ma Simona Ventura era anche una bellissima ragazza oltre ad avere già talento per la conduzione e infatti partecipò al concorso di Miss Italia aggiudicandosi la fascia di Miss Muretto.

Negli anni in cui Simona Ventura conduceva Quelli che il calcio, da lei condotta per ben 10 anni, era presente anche l’allora marito Stefano Bettarini che ebbe un affair con Antonella Mosetti, all’epoca prima ballerina del programma poi fatta fuori dopo che Simona aveva scoperto l’accaduto.

Al momento Simona Ventura sta affrontando una situazione veramente drammatica a causa dei problemi di salute dell’attuale marito Giovanni Terzi che ha dichiarato: “Ho affrontato tutto con Simona. Sono convinto che riusciremo a evitare di arrivare al trapianto di polmoni.

Dopo una serie di analisi ho scoperto di avere una malattia genetica ai polmoni che ho ereditato da mia madre. Ogni mese vado in ospedale e mi danno la terapia, sono cure monoclonali e possono dare complicazioni fastidiose”.

I due coniugi di recente sono stati al centro di una vicenda sconvolgente che lascia senza parole.

Il racconto di Simona Ventura

Simona Ventura ha postato sui social un video che raccontava quello che era successo all’aeroporto di Napoli Capodichino, dove la compagnia aerea Wizzair ha annullato il volo, quando 300 passeggeri si trovavano a pochi passi dall’ingresso.

Simona molto alterata per l’accaduto ha detto sui social: “Ci hanno cancellato il volo da Napoli, in questo istante e con le valigie che stanno scendendo e ci ributtano in aeroporto, ci ributtano alla stazione, ci hanno cancellato il volo davanti agli occhi e ci sono 300 persone a terra. Ma stiamo scherzando, veramente facciamo? E’ una vergogna”.

Le sue parole proseguono in questi termini: “Siamo qui da 4 ore con i bagagli ma siamo così e adesso ci riportano all’aeroporto di Napoli. Non ho parole… ma insomma le compagnie low cost devono anche fare il loro dovere perché noi le paghiamo le cose non è che ce le regalano le cose”.

Simona Ventura non è stata l’unica a lamentare la situazione, come lei anche altri passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte a Napoli per poi imbarcarsi l’indomani con un’altra compagnia. Simona Ventura ha promesso di dare battaglia alla compagnia per il disagio causato a lei e agli altri passeggeri.