AlBano, la dichiarazione è agghiacciante: “Una realtà drammatica…”

AlBano Carrisi ha di recente rivelato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, ecco qual è stata la sua recente dichiarazione.

La voce di Albano è inconfondibile e una delle più potenti in Italia, ha cantato sui palchi più importanti del mondo e si è distinto tra i cantanti migliori della sua generazione. AlBano è originario di Cellino San Marco in Puglia e ha sviluppato il suo talento si da piccolissimo quando cantava gli stornelli e le canzoncine della sua terra.

AlBano ha anche vissuto una delle storie d’amore più belle e invidiate in Italia, quella con Romina Power il cui amore non sembra essere mai svanito davvero malgrado il dramma che i due hanno condiviso.

Raggiunta la maturità AlBano si trasferisce a Milano dove inizia lavorare nel ristorante Il Dollaro, che al tempo era frequentato da diverse personalità molto influenti nel mondo dello spettacolo e, infatti, proprio in quella occasione fece la conoscenza di Pino Massara che gli propose di fare un provino nella casa discografica Celentano-Massara, cui successivamente verrà scritturato.

Il suo primo successo fu con il famoso brano Nel Sole, che divenne poi un musicarello dove conobbe per la prima volta la protagonista del film la giovanissima Romina Power. I due si innamorarono subito, fu un colpo di fulmine e da quel momento non si lasciarono più nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie. Come sappiamo, il resto è storia, la coppia ha inciso alcune delle canzoni più amate in Italia e ne sono nati successi come: Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci sarà.

Di recente il cantante di Cellino San Marco, in Puglia, ha fatto una dichiarazione forte e scioccante che ha lasciato tutti senza parole.

Come tutti sanno la bellissima e tanto invidiata storia d’amore tra Al Bano e Romina si è conclusa tragicamente all’inizio degli anni Novanta quando la primogenita dei due, Ylenia, scomparve misteriosamente in America mentre si trovava a New Orleans. Albano in merito disse: “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta”.

Le parole forti di AlìBano

Al Bano Carrisi ha espresso di recente la sua opinione sui giovani d’oggi e sul mondo del lavoro, come lui altre figure imprenditoriali hanno detto la loro come Alessandro Borghese e Flavio Briatore. Il giudizio di AlBano in questo caso non è stato del tutto positivo.

Queste che vi riportiamo sono le parole di Al Bano sui giovani italiani di oggi, che secondo lui non hanno più voglia di lavorare: “La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola”. Al Bano imputerebbe tutto questo al reddito di cittadinanza che contribuisce alla poca voglia degli italiani di lavorare.

La sua dichiarazione prosegue in questi termini: “Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese“- “I giovani preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera, i giovani non sono disposti a sacrificare il loro tempo libero e pretendono di essere pagati per imparare”.