Ambra Angiolini senza pace, ancora drammi. Allegri beccato con l’amante, ecco chi è

Ambra Angiolini di nuovo al centro della cronaca dopo che Allegri è stato beccato con l’amante.

Ambra Angiolini sembra non avere pace: dopo la fine della storica relazione con Francesco Renga e poi con Massimiliano Allegri, la conduttrice è ancora al centro del gossip dopo che l’allenatore della Juventus è stato beccato con una nuova donna in vacanza.

L’attrice e conduttrice ha esordito in tv con Bulli e pupe quando era ancora adolescente. La vera popolarità arriva nei primi anni ’90 quando comincia a condurre Non è la Rai, trasmissione di costume molto in voga in quegli anni. Ambra Angiolini non si è fermata solo alla tv, ma ha anche seguito la carriera di cantante, pubblicando ben quattro dischi, e di attrice, debuttando in Saturno Contro di Ferzan Özpetek.

Ambra Angiolini è considerata uno dei volti degli anni ’90 e 2000: grazie alla sua spontaneità e al suo talento ha saputo conquistare l’affetto del pubblico e ha raggiunto grandi traguardi. Nel 2007 ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’argento, il Globo d’oro e il Ciak d’oro.

La conduttrice e attrice ha avuto una lunga storia con il cantante Francesco Renga: i due sono stati legati dal 2004 al 2015 e hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Per molti anni la coppia è stata considerata una delle più belle d’Italia, e la loro rottura ha rattristato i fan di entrambi. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Ambra Angiolini, il loro rapporto è stato sempre “enigmatico”. “Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire, mi sentivo sempre stupida” ha rivelato la donna.

Due anni dopo la fine della loro relazione, Ambra Angiolini aveva conosciuto Massimiliano Allegri, ex calciatore e allenatore della Juventus, col quale aveva cominciato una relazione, conclusasi in seguito a causa dei tradimenti di lui.

Ambra Angiolini, Allegri e la sua amante

La rottura tra l’Angiolini e Allegri ha riempito per molto tempo le pagine di cronaca. La brutta crisi tra i due è terminata con la fine della relazione dopo la conferma del tradimento dell’allenatore. La storia era iniziata nel 2017 a Torino, dove i due si erano incontrati per caso, e si è conclusa a fine 2021 a causa dei ripetuti tradimenti di lui.

Allegri è stato di nuovo beccato con una donna: i due sono stati visti in un resort in Sardegna, a Santa Margherita di Pula. Al momento non sembra ci siano state effusioni tra i due, almeno non in pubblico, ma si vocifera che la donna misteriosa sia la stessa con la quale Allegri aveva tradito la conduttrice lo scorso anno.