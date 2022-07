Grande Fratello Vip, “una grave perdita…”. La notizia ha lasciato tutti senza parole

Ormai a pochissimi mesi dall’inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip arriva una notizia che lascia i numerosi fan senza parole per la grave perdita.

Uno dei programmi più seguiti in casa Mediaset è proprio il reality che vede al timone Alfonso Signorini per il terzo anno di seguito, il Grande Fratello Vip, un vero portento per la rete visto gli ascolti da urlo.

Alla prossima attesissima stagione manca davvero pochissimo, infatti con settembre si riaccenderanno i riflettori, anzi i faretti all’interno delle mura più spiate d’Italia per nuove incredibili avventure, a oggi dobbiamo ancora scoprire chi saranno i nuovi partecipanti e la curiosità è altissimi.

Infatti proprio in questo periodo in casa Mediaset si lavora senza interruzione per mettere a punto gli ultimi dettagli della trasmissione, trovare il cast giusto, che proprio lo stesso Signorini ha confessato che sarà incredibile e ci saranno molte sorprese, oltre a sistemare gli ultimi accorgimenti prima che la grande macchina si rimetta in moto.

Tra tutte queste informazioni che nell’ultimo periodo stanno venendo alla luce, è appena arrivata una nuova indiscrezione che vede proprio una persona del cast abbandonare la trasmissione lasciando tutti senza parole.

Manca davvero poco alla nuova edizione, circa otto settimane e si sa che anche nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip tutto può succedere in qualsiasi momento.

La scorsa edizione del reality ha battuto alcuni record, uno tra questi è sicuramente la durata dei protagonisti all’interno delle mura più spiate d’Italia, infatti l’edizione appena conclusa è durata ben sei mesi, una cosa che non era mai successa, alla fine a reggere più a lungo di tutti e a portarsi a casa la vittoria è stata Jessica Selassiè.

Proprio lui non prenderà parte alla prossima edizione del GF Vip

Durante la presentazione della presentazione dei palinsesti Mediaset, è stato proprio Pier Silvio Berlusconi a dare alcune anticipazioni interessanti, per esempio ha alluso al fatto che anche questa edizione potrebbe durare molto, forse anche di più della precedente, lo stesso conferma, “I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini…”.

Sul chi saranno i partecipanti e quando inizierà il programma non si sbilancia, invece a farlo è proprio lo stesso Signorini che non ci rivela nemmeno un nome ma ci dice che con molta probabilità potremmo ritrovarci davanti alla porta rossa il 12 settembre e non il 19, come successo lo scorso anno. Tra gli opinionisti abbiamo avuto la conferma di ritrovare Sonia Bruganelli, mentre Adriana Volpe non è stata riconfermata, al suo posto sarà interessante vedere la new entry Orietta Berti.

Chi invece non vedremo è un nome su cui moltissimi speravano, tra i possibili nomi dei partecipanti ce ne sono alcuni che non sono passati assolutamente inosservati, tra questi ovviamente sono spuntati quelli di Antonino Spinalbanese, Asia Gianese e la rapper Chadia Rodriguez, anche se ovviamente sono solo speculazioni e nulla è ancora ufficiale.

Il nome che invece sembra da dover escludere categoricamente è quello di Max Felicitas, l’attore, conosciuto nell’ambito del porno, aveva suscitato un grande rumors intorno a sé per la possibilità del suo ingresso nella casa che invece sembra assolutamente svanita.

Lo riposta la pagina Very Inutil People che scrive, “Sembrava sicura la partecipazione di Max Felicitas, ma sarebbe saltata. Sarà una grave perdita per lo show…”. Insomma ce ne faremo una ragione in attesa di conoscere i nomi ufficiali dei prossimi partecipanti.