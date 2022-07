Scioccante Silvia Toffanin, proprio lui lascia tutto e scappa con la collega

Come sappiamo Silvia Toffanin è da tanti anni la compagna di Pier Silvio Berlusconi e quindi fa di fatto parte della famiglia.

In questi ultimi giorni un evento sconvolgente si è verificato in casa Berlusconi, un colpo di scena che ha sconvolto tutti. Si tratta proprio di lui che è stato scoperto insieme a un’altra. Si tratta di una collega della conduttrice di Verissimo. Ecco di chi si tratta.

Silvia Toffanin, si è trovata suo malgrado al centro di un pettegolezzo, qualcosa di inaspettato: proprio lui è scappato insieme ad un’altra. Una collega di Silvia e sua amica da tempo.

Schock nella famiglia Toffanin-Berlusconi

Silvia Toffanin è tra le conduttrici Mediaset più amate, che ha sempre lavorato con umiltà, professionalità e semplicità. Una delle conduttrici che ha sempre mostrato la sua umiltà, professionalità e semplicità conquistando il cuore di milioni di telespettatori.

La presentatrice conduce dal 2009 Verissimo, una delle trasmissioni di maggior successo di canale 5. Silvia Toffanin ha iniziato come letterina di Passaparola ed è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, capo dell’azienda Mediaset.

Circa la sua vita privata la conduttrice e ex letterina ha sempre cercato di mantenere il riserbo per quanto fosse possibile, facendo attenzione a tenere lontano dai riflettori e dal gossip ciò che la riguardava.

Fin dall’inizio della sua carriera Silvia ha saputo dimostrare di essere destinata a lavorare in televisione, con una vera attitudine al mondo dello spettacolo. Agli inizi del 2000 quando esordì come letterina nel programma condotto da Gerry Scotti, al suo fianco c’erano le amiche e colleghe Ilary Blasi e Alessia Mancini. Tutte e tra hanno fatto come sappiamo una brillante carriera nello spettacolo.

Da alcune settimane anche Verissimo ha chiuso i battenti per la pausa estiva e così anche Silvia Toffanin può prendersi una meritata pausa prima della ripresa con la stagione autunnale e i suoi entusiasmanti progetti professionali che portano diverse novità in cantiere per la presentatrice.

A quanto si è detto potrebbe essere la conduttrice di La talpa, reality condotto in passato da Paola Perego. Al momento si tratta solo di rumors ma sono ben altri i tipi di gossip che la colpiscono e si tratta proprio di lui che è scappato con un’altra. E’ stato un colpo di scena in casa Berlusconi, lo hanno beccato insieme alla famosa collega di lei.

Chi è la coppia colta sul fatto?

Di sicuro si tratta di una sorpresa per tutti, proprio lui è scappato con la famosa collega di Silvia, si tratta di Maddalena Corvaglia ma il protagonista della “scappatella” non è Pier Silvio Berlusconi, che resta sempre fedele alla Toffanin ma Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio.

Paolo e Maddalena, come riporta il settimanale Chi, sono stati paparazzati in giro per la Versilia. I due si conoscono da tanto tempo e a giudicare dalle foto il loro sembra essere un rapporto che va a gonfie vele, molto affiatati.

Queste le parole riportate sul settimanale: “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono una famiglia”.

Maddalena è una delle amiche più care di Silvia Toffanin, e quindi da molto tempo è di famiglia in casa Berlusconi. Maddalena Corvaglia è inoltre la migliore amica di Matilda, la cognata di Paolo Berlusconi.

I due quindi trascorrono molto tempo insieme e anche la figlia di Maddalena, Jamie, viene considerata come una parente acquisita. Tra di loro si può parlare di un’amicizia speciale che li unisce da tanti anni:

“Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare, sempre l’uno accanto all’altra”.

Pertanto non si può parlare di una storia d’amore e proprio Maddalena che è stata paparazzata in compagnia di Paolo Berlusconi ha puntualizzato subito che si tratta di una speciale amicizia e nient’altro.