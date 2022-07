Lutto Simona Ventura, la tragica scomparsa e il profondo dolore. “Riposa in pace…”

Un tragico lutto per Simona Ventura, è stata proprio lei a dare l’annuncio della scomparsa tramite il suo account Instagram con un commovente messaggio di addio.

Una delle presentatrici di maggior successo e tra le più amate dal pubblico della televisione italiana è Simona Ventura, lei ha fatto davvero la storia della televisione e ancora oggi tiene le redini di programmi che danno grande soddisfazione.

In questo ultimo anno, prima della chiusura estiva dei palinsesti, l’abbiamo vista al timone di “Citofonare Rai 2” insieme alla collega Paola Perego, un programma dedicato al pubblico della domenica mattina che ha avito dei buoni ascolti.

Per quanto riguarda invece in fronte ‘nemico’, ovvero la concorrenza, in casa Mediaset le cose non sono andare altrettanto bene, il suo programma “Ultima Fermata” ha avuto bassissimi ascolti e le critiche sono arrivate pesanti, la responsabilità del fallimento della trasmissione però non è da attribuire a Simona, che come sempre ha dato prova di essere una istituzione nel suo lavoro.

Purtroppo è stato proprio il format a non essere piaciuto al pubblico a casa che in diverse occasioni ha espresso pareri contrastanti, suddiviso in quattro puntate, in molti casi negativi proprio non hanno capito il senso della trasmissione stessa, in tanti lo hanno giudicato molti simile a “Temptation Island”, grande assente di questa stagione, vedremo se con la prossima ritornerà a fare i numeri da urlo delle edizioni precedenti.

Adesso però per Simona è il momento di mettere tutto in pausa e prendersi un momento per il meritato riposo, prima di tornare in gran forma con la prossima stagione, in questi ultimi anni per lei non è sempre stata facile, anzi ha dovuto subire e gestire delle situazioni davvero complesse, come la terribile malattia del suo compagno.

Come se non bastasse, ultimamente ha dovuto affrontare un lutto che l’ha terribilmente sconvolta e la stessa ha deciso di fare una dedica accorata attraverso i suoi canali social.

Il lutto devastante che deve affrontare Simona Ventura

Proprio Simona Ventura ha dato l’annuncio del terribile lutto per la tragica scomparsa di Don Raimondo, forse per molti un nome sconosciuto, ma per chi è un assiduo frequentatore della Costa Smeralda è un nome importante, soprattutto per Simona era un punto di riferimento.

Infatti proprio la nota presentatrice ha deciso di scrivere alcune parole sentite pubblicando un post sul sui Instagram, così ricorda, “Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale!”.

Don Raimondo è stato il parroco della stupenda chieda Stella Maris e i due si sono conosciuti proprio nei periodi in cui la presentatrice trascorreva del tempo in tranquillità proprio in Sardegna.

Dalle parole di Simona si capisce che Don Raimondo era una persona speciale alla quale era particolarmente legata, così prosegue, “Faceva delle omelie mai uguali a se stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente. Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz’ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata)”.

Simona ci tiene anche a fare una precisazione importante che lascia alla fine del suo messaggio di addio, “Ecco perché, quando vedo che lo si definisce “parroco dei vip”, lo trovo profondamente ingiusto! Lui era il parroco di TUTTI!!! Riposa in pace Don… Noi non ti dimenticheremo mai”.

Un dolore profondo quello che sta vivendo Super Simo, che sicuramente riuscirà a superare, perché come ha dimostrato nel tempo, è una donna forte.