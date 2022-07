Valerio Lundini, tragedia delle ultime ore: decisione drammatica inevitabile

Nelle ultime ore è Valerio Lundini ha dovuto prendere una decisione davvero difficile che ha sconvolto tutti, per lui le cose non vanno bene. Nemmeno il conduttore poteva aspettarsi una cosa del genere.

Si è trattato di una decisione molto sofferta e drammatica per Valerio Lundini, il quale ha dovuto affrontare un dramma senza precedenti nella sua carriera. Ecco cosa è successo, si tratta di qualcosa che riguarda la carriera del presentatore e autore di Una pezza di Lundini.

Come sappiamo in concomitanza con la chiusura della stagione televisiva vengono anche annunciati i palinsesti della stagione seguente che inizia in autunno. Anche la Rai ha annunciato i propri Palinsesti per la stagione autunno-inverno e, naturalmente non sono mancate alcune modifiche che hanno comportato l’assenza di alcuni programmi, malgrado siano molto seguiti e amati dal pubblico.

Dopo la pandemia, uno dei programmi di maggiore successo per Rai2 è stato Una Pezza di Lundini. Questo format irriverente è arrivato già alla seconda stagione. Cosa è accaduto al programma di Lundini? La stessa Rai, ha comunicato ufficialmente i palinsesti 2022/2023, ecco cosa è successo.

E’ stato fatto il nome di Lundini, nelle comunicazioni ufficiali per la prossima stagione e pare che proprio Una pezza di Lundini non sarà presente. Tutto si spiega con un aggiornamento dei programmi di Rai 2, che hanno comportato alcune eliminazioni importanti malgrado il successo del programma. Oltre a Lundini ci saranno altri personaggi noti tra i quali Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan e Stefano de Martino. Ma quale sarà il destino di Valerio Lundini e del suo programma?

La decisone drammatica per Lundini

Da quanto è emerso dalle ultime notizie e dalla conferenza stampa per il comico più irriverente della Rai non sembra ancora essersi chiuso il percorso con la rete ammiraglia. Infatti Valerio con Giovanni Benincasa, sta progettando un programma che sarà trasmesso su Raiplay e che sembra si chiamerà Conferenza stampa.

Per quanto riguarda la sua collega Emanuela Fanelli, accadrà qualcosa di diverso che riguarderà la comicità in senso stretto e sarà trasmesso su Rai cultura. Una pezza di Lundini è andato in onda per due anni e ha visto il pubblico dividersi tra chi lo ha apprezzato e chi invece lo ha criticato. Qualcuno non gli ha dato la giusta fiducia e questo purtroppo si è visto dal calo di ascolti.

Malgrado ciò Valerio Lundini ha prodotto tanti contenuti virali che i fan hanno ricondiviso migliaia di volte. Lundini ha creato una nuova grammatica della TV, che è stata messa in pratica da molti suoi colleghi tra i quali Andrea Delogu nel programma Tonica e Drusilla nell’Almanacco del giorno dopo.

Malgrado il destino del programma sia stabilito ha comunque fatto scuola e quindi il suo stile continua a vivere malgrado sia stato cancellato per la prossima stagione.