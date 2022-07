Valeria Fabrizi, si tratta di un brutto male. Confessa: “a comunicarmi la diagnosi..”

un film comico ad episodi. In quel periodo il cinema stava attraversando letteralmente una golden age e per gli attori esordienti c’erano grandi opportunità, soprattutto se pensiamo che nel primo decennio del dopoguerra il Neorealismo attingeva dalla strada e la verità di quelle storie e di quei volti faceva la differenza e portava i film al successo.

Si tratta di un’attrice straordinaria e di grandissimo talento che ha iniziato la sua carriera molto giovane. Valeria Fabrizi è orfana di guerra, il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto come spesso capitava per molte attrici del tempo grazie ai fotoromanzi .

Valeria Fabrizi si inserisce quindi benissimo in un periodo storico chiave che la porta lontano, fino ai film degli anni settanta riuscendo a dimostrare grande personalità, talento e carattere. Come molte attrici ha partecipato a un concorso di bellezza, in questo caso Miss Universo nel 1957, dove si classificò quarta. Nel corso della sua carriera ha fatto anche molto teatro e come abbiamo detto anche tanta televisione.

Ha anche partecipato al programma di Milly Carlucci: Ballando con le stelle si è saputa mettere in gioco con grande carisma per i suoi 85 anni.

Valeria Fabrizi, quale dramma si nasconde dietro una vita da film

Valeria Fabrizi nel corso della sua vita e carriera ha quindi avuto tante esperienze memorabili, riportarle tutte sarebbe impossibile, ricordiamo tra le sue ultime partecipazioni al cinema un film indimenticabile come Notte prima degli esami, tanto per fare un esempio, dove la Fabrizi interpretava il ruolo della nonna di Claudia.

Non è stato sempre tutto facile, Valeria Fabrizi ha vissuto un dramma molto serio che lei stessa ha raccontato pubblicamente durante un’intervista al programma di Silvia Toffanin, Verissimo.

L’attrice ha dovuto lottare contro il tumore che si è rivelato uno degli elementi cardine della sua vita. Queste le sue parole: “Mi hanno tolto un rene, e quindi adesso ne ho uno solo: ma lo tengo a bada… Ho avuto un semplice dolore, mi hanno fatto quindi degli esami e…. Ricordo di quella volta che a comunicarmi la diagnosi era stata mia figlia Giorgia”.