Jessica Selassié, il gesto folle dei fan è davvero assurdo. Il retroscena inaspettato

Jessica Selassié si è trovata a dover affrontare una situazione al limite del surreale, il gesto folle dei fan lascia davvero spiazzati.

Si è fatta conoscere poco per volta Jessica Selassié entrata nella Casa del grande Fratello Vip nella sua settima edizione insieme alle sorelle e che con la sua allegria, semplicità e gentilezza in poco tempo ha conquistato il cuore degli italiani.

Non solo è diventata una dei personaggi più amati facendosi conoscere all’interno del reality più spiato e chiacchierato d’Italia, ma lo ha anche vinto in un testa a testa all’ultimo colpo con il suo collega e, in quell’occasione, rivale l’attore Davide Silvestri.

Alla fine però l’ha spuntata la bella e dolce principessa etiope, portandosi a casa la meritata vittoria in questa ultima edizione dove non sono mancati i tanti colpi di scena, gli amori, uno di questi ha visto propri protagonista la sorella Lulù, le litigate e ovviamente le innumerevoli polemiche.

Jessica Selassié durante il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha stretto una profonda amicizia con un altro concorrente, Barù Geatani, questa loro amicizia ha tenuti incollati agli schermi milioni di telespettatori che hanno sperato e sognato fino all’ultimo che dalla meravigliosa e profonda amicizia che è andata a costruirsi pezzo per pezzo durante i lunghi mesi, ne nascesse una storia d’amore da favola.

I fan della coppia sono aumentati a dismisura tanto da aver creato anche una fanbase del nome i Jerù, purtroppo però tra i due è scattata solo la scintilla dell’amicizia e niente di più, tanto che ancora adesso sono stati visti insieme anche se sono passati mesi dalla fine del programma.

La stessa Jessica è stata vista in diverse occasioni proprio nel ristorante milanese di Barù, ma non solo, proprio la giovane vincitrice del GF Vip ha fatto una rivelazione attraverso i social proprio sul suo caro amico, ha confessato che lui ha una relazione e nello stesso messaggio gli ha anche augurato di viversela alla luce del sole.

Così scopriamo che l’ex gieffino ha iniziato una relazione con la modella teramana Ludovica Perissinotto. La donna è nota per aver partecipato all’edizione del 2011 del concordo di bellezza più famoso del nostro Paese, Miss Italia.

Così attraverso le parole della Selassié su Instagram scopriamo qualche dettagli in più sulla vicenda, lei scrive, “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù. Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me.

Poi prosegue, “Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete”.

Da quando è arrivata la notorietà, la bella Jessica Selassié ha iniziato a diventare molto popolare soprattutto sui social dove condivide momenti della sua vita, ma poco tempo fa abbiamo assistito a una situazione davvero incredibile, i fan della giovane sono incredibili.

Una situazione pazzesca quella capitata a Jessica Selassié

Proprio attraverso le storie Instagram di Jessica Selassié abbiamo scoperto che i fan della Selassié e di Barù, ovvero i Jerù, hanno deciso di fare un gesto folle, hanno regalato a Jessica una mucca coffee di Malga Cima Verde, avete capito bene!

Hanno fatto recapitare a casa della giovane anche la carta d’identità dell’animale in modo che possa riconoscerla nel caso in cui abbia il desiderio di andare a farle visita. La ragazza ha subito risposto con una storia su Instagram incredula scrivendo, “Grazie #jeru, crazy”.

In effetti è abbastanza folle, questa non si era ancora mai sentita.