Trapianto Simona Ventura, la terribile malattia e il dramma che sta vivendo

Simona Ventura sta vivendo ormai da tempo con una terribile malattia genetica entrata nella sua vita, una situazione che la porta ed essere estremamente preoccupata per la fragilità della situazione.

Ne abbiamo già parlato in passato, purtroppo la vita di Simona Ventura, una delle presentatrici più amate e note del nostro Paese, è stata sconvolta da un periodo davvero drammatico, una terribile malattia è entrata nella sua vita e a pagarne un caro prezzo è proprio lui.

Simona è devastata dalla situazione che non sembra migliorare. La vita della famosa conduttrice sembra davvero luminosa, siamo abituati a vederla con un sorriso smagliante, la sua allegria è contagiosa e in pubblico riesce sempre a portare quella lucentezza che solo lei è capace di trasmettere, ma dietro le telecamere quel sorriso meraviglioso svanisce e subentrano i mostri che la stanno assalendo per quella terribile malattia entrata nella sua vita con cui è difficile fare i conti ma si rende necessario per il bene di tutti in famiglia.

La terribile malattia e la forza nel combatterla

La carriera di Simona Ventura è costellata di grandi successi, questi ovviamente dovuti non solo alla sua incredibile energia che mette in tutto quello che fa, ma anche per quel talento innato che le permettere di essere perfettamente nel suo ambiente naturale quando si trova negli studi televisivi davanti alle telecamere.

Così l’abbiamo vista spiccare in programmi di grande successo come la punta di diamante di Rai 2, Quelli che il calcio, oltre alla conduzione di alcuni tra i reality più famosi, impresa sempre ardua perché non si sa mai quello che potrebbe capitare, invece la ventura ha sempre saputo tenere le redini magistralmente. Simona è una donna forte, dalla grinta incredibile e queste sue qualità le sono state preziose proprio in un momento di vita privata davvero devastante, dove riuscire a guardare con positività alla vita per superare anche i momenti più difficili si rendere non solo necessario, ma vitale.

Proprio una persona a lei cara è stata colpita da un terribile male, si tratta proprio del suo compagno, il giornalista scrittore, architetto e conduttore televisivo italiano di successo Giovanni Terzi.

Il dramma di Giovanni Terzi la terribile malattia

Giovanni Terzi ha confessato di soffrire di un tremendo male, dopo alcuni controlli e molte analisi ha scoperto di avere una patologia genetica ai polmoni, qualcosa di estremamente delicato, una patologia che ha ereditato da sua madre. Essendo una situazione che richiede molte cure e attenzione lo stesso si vede costretto a entrare e uscire in continuazione degli ospedali per controlli periodici mensili e sottoporsi alle apposite terapie.

In uno dei suoi strazianti racconti, in cui fa davvero male al cuore ascoltare la terribile situazione che è costretto a vivere, ha avuto anche modo di parlare della compagna, Simona per lui è la sua roccia, gli sta sempre vicino e lo sorregge anche nei momenti più difficili, in cui lo sconforto e la fatica si fanno sentire prepotentemente, la conduttrice sta facendo di tutto per sostenerlo in questo momento difficile, seguendolo nelle cure e nelle terapie.

Proprio Terzi ha affermato che se continuerà a seguire in modo ligio la cura intrapresa potrebbe non essere costretto a subire un intervento davvero delicato, ovvero il trapianto di polmoni. Una situazione che non sarebbe facile da affrontare, proprio perché un trapianto è un percorso devastante e totalmente in salita, non solo per il paziente, ma anche per le persone che gli stanno vicine.