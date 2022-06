Disperazione Claudio Lippi, la confessione agghiacciante, “Non ho una casa… senza soldi…”. Ha perso tutto

Una situazione davvero drammatica quella che ha deciso di raccontare Claudio Lippi che ha lasciato tutti sconcertati, l’amato conduttore in seria difficoltà.

Tra i conduttori che hanno fatto la storia della nostra televisione è impossibile non citare Claudio Lippi, nel corso della sua lunga carriera ricca di soddisfazioni ha saputo tenere compagnia con grande spirito ironico e simpatia milioni di italiani che lo seguono da sempre.

È stato uno dei grandi conduttori di Buona Domenica insieme a Maurizio Costanzo, lo abbiamo visto a La Sai L’ultima e tanti altri successi televisivi. La carriera di Claudio inizia come cantante e conduttore radiofonico, ma il suo grande talento nell’arte dell’intrattenimento lo porta ben presto a debuttare in televisione dove, negli anni Novanta, riscuote il suo maggior successo e notorietà.

Quello che conosciamo adesso è un Claudio Lippi uomo di successo, arrivato, con una carriera stabile e tante persone che continuano ad apprezzarlo, ma non è sempre stato così e proprio durante un’intervista ha fatto una confessione che ha ammutolito tutti.

Claudio Lippi e la confessione incredibile

Forse non tutti sanno che prima di diventare il personaggio dello spettacolo che oggi noi tutti conosciamo, Claudio Lippi ha iniziato la sua carriera dedicandosi alla musica, nel 1965 esordisce con il brano solita “Per ognuno c’è qualcuno”, la versione italiana di “Everybody loves somebody”, romanticissima ballata di quel rubacuori di Dean Martin.

In seguito decide di mettere insieme un gruppo I crociati che ottengono un buon successo discografico per poi proseguire con altri successo. Non solo, Claudio Lippi è talmente appassionato di musica che decide di mettere in piedi un progetto imprenditoriale insieme al fratello creando l’etichetta discografica Disco Azzurro, da questa nasce il gruppo musicale La pattuglia azzurra in cui troviamo anche la presenza di Massimo Boldi.

Passano gli anni e Claudio si dedica sempre di più alla sua carriera radiofonica con il programma Musica In, in onda sulla Rai, così comincia a farsi notare e a prendere parte a progetti televisivi per ragazzi come Aria aperta e Giocagiò fino al doppiaggio di Barbapapà, cantando la sigla insieme a Orietta Berti e Roberto Vecchioni.

Nel tempo arrivano i progetti importanti che lo hanno portato dov’è oggi, tra questi ovviamente troviamo Buona Domenica con Costanzo e Lorella Cuccarini, ma il programma che più di tutti è stato per lui il lancio verso il successo è anche quello che ha deciso di lasciare proprio per divergenze di pensiero.

Proprio nel 2006 confessa che a sua detta la conduzione di Paola Perego voleva solo essere incentrata sul trash e sulla volgarità, qualcosa che non si addiceva per nulla alle sue corde, così ha deciso di allontanarsi. Non rivediamo più Lippi in televisione fino al 2019 quando decide di prendere parte come co-conduttore del programma La prova del Cuoco, una ventata di novità per Claudio ma qualcosa comunque nella sua vita non è andata nel verso giusto e ha deciso di raccontare una verità scomoda.

La rivelazione scioccante di Claudio Lippi

Lo stesso Lippi, durante una vecchia intervista ha fatto una dichiarazione davvero forte riguarda una parte della sua vita, ammette che le cose sono andate rovinosamente e questo ha lasciato i fan davvero senza parole.

Così Claudio racconta, “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo intorno a mezzo milione di euro. La colpa è della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, che non mi sarei mai aspettato. Non ho né casa, né barca, non ho più niente. Sul conto corrente ho solo sette mila euro”.

Una situazione che ha messo davvero in ginocchio il grande conduttore che ammette di aver perso tutto, inoltre, dopo essere arrivato alla conduzione de La prova del cuoco, qualcos’altro è andato storto, perché non è stato riconfermato dalla stessa Antonella Clerici.