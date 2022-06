Mancamento Massimo Giletti, ecco il retroscena della diretta incriminata

Massimo Giletti in una delle ultime puntate in diretta di Non è l’arena ha avuto un mancamento in diretta, poco dopo per fortuna il conduttore si è sentito meglio ma che cosa è successo? Qual è stato il motivo del malore del conduttore? Ecco cosa è capitato.

Massimo Giletti è uno dei conduttori più attivi della televisione e fra i salotti e i programmi di discussione più seguiti il suo Non è l’Arena su La7 è sicuramente uno dei programmi di dibattito politico più accesi e più seguiti. La sua però è stata una carriera davvero lunga, iniziata in Rai con programmi come L’Arena, I fatti vostri, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Già in un’altra occasione era capitato al conduttore di sentirsi male in diretta ed era successo proprio a L’Arena su Rai 1.

Di sicuro insieme al successo per il conduttore ci sono anche grandi responsabilità e per mantenere alto il successo di sicuro Giletti ha dovuto mettere in gioco il suo talento. Massimo Giletti si è laureato con il massimo dei voti in Giurisprudenza e ha vissuto un periodo all’estero, precisamente a Londra dove ha collaborato con la redazione Mixer come redattore per sei anni.

Nel 1994, Mattina in famiglia su Rai due è il primo programma dove inizia la sua carriera di conduttore, dopo con Paola Perego ha condotto Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nei primi anni del 2000 ha poi condotto Miss Italia nel mondo, Ciak.. si canta per poi arrivare a L’Arena su Rai 1 che vinse il Premio Regia Televisiva.

L’Arena era uno dei programmi più seguiti in Rai, andava in onda di domenica ed era diventato un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai 1. Per qualche motivo però il programma fu interrotto e il conduttore non ha mai accettato la chiusura del programma. Anche per questo motivo il programma che conduce attualmente su La 7 si chiama Non è L’Arena.

Ecco una dichiarazione di Giletti in merito: “Chi fa numeri importanti è oggetto di attenzioni. Ma io scelgo sempre con il cuore. Non potrò mai dimenticare che il giorno in cui stavo seppellendo mio padre, nel gennaio 2020, mi sono sentito abbracciare alle spalle. Mi sono girato e c’era il mio editore, Urbano Cairo”.

Come abbiamo detto in una delle ultime puntate di Non è l’Arena Giletti ha accusato un malore e la trasmissione si è dovuta interrompere per qualche minuto.

Perché Giletti si è sentito male

Durante la puntata in questione Giletti era inviato a Mosca e conduceva da lì il programma. Proprio lì ha avuto un malore e per qualche minuto la trasmissione è stata condotta da Myrta Merlino.

Inizialmente non si capiva bene cosa avesse Giletti, ma poi la situazione si è rivelata meno grave del previsto. A quanto pare in Russia di questi tempi fa ancora molto freddo e il malore di Giletti è stato attribuito ad un calo di zuccheri.