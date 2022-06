L’ex moglie di Gianni Morandi: “Un grande dolore…”. Ecco la verità

Il matrimonio con Anna va avanti felicemente da diversi anni quando si sposarono nel 2004. I due erano insieme già da tempo e nel 1997 era nato Pietro, meglio noto ai più come Tredici Pietro. Infatti il figlio di Gianni Morandi ha seguito le orme del padre e oggi fa il cantante.

Di sicuro una delle caratteristiche di Gianni Morandi negli anni è sempre stata quella di sapersi reinventare e adeguarsi ai tempi che cambiano, ecco perché rimane uno dei cantanti maggiormente sulla cresta dell’onda, soprattutto per le sue collaborazioni con interpreti giovani come qualche anno fa Fabio Rovazzi e di recente proprio con Jovanotti che ha scritto per lui le ultime canzoni, fra queste proprio Apri tutte le porte.

Proprio con la canzone in corsa per la vittoria del Festival di Sanremo Morandi è stato uno dei favoriti per la vittoria, tra ampi consensi di pubblico, anche giovanissimo, e critica.

L’ex moglie di Gianni Morandi dice la sua

Laura Efrikian è stata sposata con Gianni Morandi dal 1966 al 1979. Anche se il loro amore è finito diversi anni fa Laura Efrikian conserva un ricordo bellissimo della loro storia e i due si sono lasciati in buoni rapporti, come si evince dalle stesse parole di Laura al Corriere: “Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”.

Certamente la fine di un amore lascia sempre una scia di malinconia nella coppia che si sta separando e in particolare il dolore può essere più grande se ci sono dei figli di mezzo. Ecco un pensiero di Laura al riguardo: “Sono convinta che piuttosto che lasciare che un genitore si impossessi dei figli, meglio provare un grande dolore tutti e due. Abbiamo continuato a fare pranzi e cene insieme. Siamo rimasti sempre rispettosi e complici nell’educazione dei nostri figli”.

Inizialmente per evitare che i figli soffrissero i due hanno continuato mantenere la struttura familiare come al solito vivendo insieme e passando tempo insieme anche a discapito del proprio dolore per la fine della loro storia.

Laura Efrikian ha sempre parlato benissimo dell’ex marito con parole bellissime che vi riportiamo: “È un uomo che con i tempi della sua educazione, del suo essere un montanaro, quindi con i piedi di piombo e con molto pensiero dietro a quello che faceva, sa combattere, sa difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima”.