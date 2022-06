Dramma per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, il dolore che non si può spiegare

Una situazione devastante ha colpito Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, hanno dovuto affrontare un terribile dramma che li ha distrutti all’improvviso.

Una coppia amatissima dal pubblico quella che vedere Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, i due si sono conosciuti nel 2017 e da allora hanno iniziato una assidua frequentazione che li ha portati a un felice matrimonio tra pochissimi intimi il 18 marzo 2018 a Villa Litta Modignani in Milano. Nonostante il loro sia un bel matrimonio duraturo hanno dovuto subire un terribile evento che li ha letteralmente sconvolti.

Impossibile non conoscere Bobo Vieri, è stato uno dei calciatori più famosi del nostro Paese, ha giocato nelle squadre più forti che ci sono tra cui la Juventus, l’Inter e l’atletico Madrid, una carriera sfavillante che gli ha portato anche importanti riconoscimenti, come per esempio il titolo di miglior marcatore. Ormai è da tempo che ha deciso però di appendere le scarpette chiodate al chiodo per diventare un opinionista sportivo, ruolo che gli si addice particolarmente, visto le sue grandi competenze, infatti ha preso parte anche a trasmissioni europee.

Insomma, per quanto Vieri non calci più il pallone è sempre immerso nel mondo del calcio, il suo lavoro e la sua passione.

Oltre al lavoro ha avuto la fortuna di incontrare la donna della sua vita, Costanza Caracciolo, con la quale ha costruito una bellissima famiglia, dal loro amore sono arrivare anche le due figlie Stella e Isabel, si definiscono felici e fortunati per essersi trovati, ma durante un’intervista proprio Costanza Caracciolo ha fatto una confessione dolorosissima riguardo a un momento davvero delicato della loro vita, una situazione terribile.

Quello che hanno vissuto è stato un vero dramma che li ha letteralmente sconvolti, la stessa Caracciolo ha dichiarato che è stata una delle esperienze più brutte che una madre più vivere.

Il dramma di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Costanza Caracciolo ha deciso di raccontare quello che è successo a lei, ma di conseguenza alla stessa famiglia, la donna ha subito un aborto spontaneo quando si trovava al terzo mese di gravidanza, il fatto terribile è avvenuto cinque anni fa, esattamente nel 2017.

Quando successe questo terribile fatto lei non era ancora emotivamente pronta a parlarne, proprio per il terribile dolore che portava dentro di sé, ma la notizia della sua gravidanza aveva già fatto il giro della rete ed era finita su tutti i più importanti quotidiani di cronaca rosa, di conseguenza non ha potuto fare a meno, a distanza di pochissimo tempo, di dover fare un annuncio che l’ha completamente devastata.

La stessa ammette di aver perso quel bambino a cui già si sentiva fortemente legata così ha detto, “fu il giorno più brutto della mia vita. È stato devastante”. Quello di dover raccontare l’accaduto è stata davvero una batosta per la coppia che in quel momento aveva solo bisogno di viversi il proprio dolore nella più assoluta privacy, fortunatamente la stessa Costanza ha raccontato di aver potuto contare pienamente sull’aiuto e l’appoggio del marito Bobo Vieri che le è stato accanto in ogni momento vivendo anche lui il tremendo dolore.

Lo stesso Vieri, dopo aver vissuto una situazione così traumatica, ha deciso di esporsi e parlare pubblicamente a tutte le donne che stava attraversando quello straziante momento cercando di confortarle, non facendole sentire sole e facendo sapere loro che nonostante sembri impossibile, con fatica si riesce a rialzarsi da questo dolore, anche se con fatica.