Lo avete riconosciuto? Questo affascinante giovane ha fatto la storia della televisione

Riuscite a riconoscere questo adolescente affascinante che a oggi è uno dei personaggi più famosi e importanti della storia della televisione italiana?

Nel tempo ci sono moltissimo personaggi dello spettacolo a cui ci siamo affezionati e che ormai fanno parte della nostra memoria comune, ma alcuni di loro diventano delle vere e proprie icone indelebili nella storia della nostra televisione, grazie alla loro lunga carriera di successo e i progetti che hanno portato avanti per anni, diventa davvero impossibile dimenticarsi di loro, diventano quasi parte di famiglia.

La vita di un personaggio iconico, ovviamente cattura una grande attenzione da parte del pubblico, nel tempo infatti, ancora prima dell’avvento dei social e del web ancora prima, le riviste di cronaca rosa venivano letteralmente prese d’assalto dal pubblico perché hanno sempre avuto la curiosità di saperne di più dei loro idoli, non solo a livello lavorativo, ma anche rispetto alla vita privata, che in molte occasioni risultava quasi più interessante e curiosa, tanto da creare dei veri e propri casi mediatici.

Una cosa che sicuramente ha agevolato l’avvicinare il personaggio pubblico al suo pubblico è stato l’avvento di internet e in seguito dei social, dove sono proprio le personalità di spicco che deciso di pubblicare momento della loro vita privata e personale.

In questo modo si è superata un po’ l’era dei classici paparazzi che una volta di appostavano per riuscire a catturare alcuni scatti rubati, anche se questo mestiere continua ad avere un grande seguito soprattutto nello scovare i segreti più piccanti dei vip, ma dall’altro, essendo proprio loro a mettersi completamente a nudo sui social, hanno fatto perdere un po’ quella morbosità del privato scoperto. In molti casi questa ovviamente è una fortuna.

Si è dunque aperta tutta una nuova fascia di interesse rispetto al mondo dello spettacolo, dove il pubblico cerca di andare a scovare qualcosa del passato, attimi di quando erano molti piccoli per scoprire sempre di più attraverso video (ove possibile) o immagini.

Questo è proprio successo di recente quando uno scatto in bianco e nero ha suscitato un grande interesse tra il pubblico, soprattutto perché si tratta di una foto che difficilmente sarebbe stata reperibile essendo molto lontana nel tempo, quello nell’immagine è un giovanissimo ragazzo, praticamente un adolescente, che probabilmente quasi nessuno riuscirebbe a riconoscere, i suoi lineamenti sono dolci e i capelli biondi, un occhio particolarmente attendo potrebbe capire immediatamente di chi stiamo parlando.

Qualche indizio in più: si tratta di un attore famosissimo in Italia, uno di quelli che ha fatto la storia della nostra televisione, fino a pochissimo tempo fa lo abbiamo visto settimanalmente in televisione grazie a una fiction amatissima, nel suo percorso ha preso parte a tantissimi film tra i più famosi e apprezzati dal pubblico insieme a un altro big compianto.

Avete capito di chi si tratta?

Sì esatto si tratta proprio di Terence Hill, il giovanissimo e affascinante ragazzo della foto in bianco e nero è proprio lui, uno degli attori che ha fatto la storia del cinema e della televisione italiana, ancora adesso è amatissimo, la sua lunga e duratura partecipazione alla fiction Rai Don Matteo gli ha permesso di continuare a essere tra i più amati.

Il distacco dalla serie infatti non è stato facile, nonostante tutto l’arrivo di Raul Bova è stato in grado di non far sentire troppo la mancanza di Terence Hill dalla serie che ormai era disegnata su di lui.