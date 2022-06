Alba Parietti, l’agghiacciante perdita la situazione è sconvolgente

Un fatto gravissimo è accaduto proprio ad Alba Parietti, la stessa ha deciso di confessare la situazione, nonostante tutto è riuscita a mantenere la calma. Impressionante.

Tra le protagoniste della scena televisiva italiana troviamo la bella Alba Parietti, la presentatrice e show girl è amatissima dal pubblico e la sua carriera di lunga data le ha sempre restituito un grande successo e affetto da parte del pubblico.

Lo stesso affetto che ha poi trovato anche attraverso i suoi canali ufficiali social dove quotidianamente, o quasi, la stessa si racconta. Solitamente siamo abituati a vedere Alba felice, gioiosa, un sorriso incantevole, ma poco tempo fa ha passato un momento davvero terribile.

È proprio Alba Parietti a comunicare il triste e gravissimo accadimento attraverso il suo profilo Instagram con uno sfogo che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole e con il cuore spezzato, sono infatti arrivati come un tornado i messaggi di supporto per la famosa conduttrice per il durissimo colpo subito.

Anche se nel suo sfogo è stata molto dura, raccontando i fatti del triste episodio che l’ha vista protagonista, ha comunque confessato di voler mantenere la calma per quanto fosse possibile, così dice di voler evitare di arrabbiarsi in maniera eccessiva, proprio perché vuole evitare che un atto così grave possa andare a minare la sua serenità e quel desiderio di serenità che ha raggiunto.

Il doloroso sfogo di Alba Parietti

La conduttrice torinese ha deciso di condividere con i suoi follower un fatto gravissimo che le è successo, Alba ha così raccontato del furto che ha subito nella sua abitazione milanese, così racconta, “Nei mesi ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti: vestiti importantissimi, tipo Versace, esempio quello del mio compleanno dello scorso anno e altri importantissimi, scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili”.

Una confessione che ha lasciato la donna profondamente addolorata per la perdita di alcuni oggetti a cui era particolarmente legata, poi prosegue, “Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti”.

Una forte frustrazione per la situazione gravissima accaduta, quello che le è stato rubato corrisponde proprio ai pezzi di maggior valore e gli atti sono stati perpetrati nel tempo, qualcosa che forse da ancora più fastidio, ma nonostante tutto, nonostante la grande arrabbiatura, Alba Parietti ha deciso di non voler sporgere denuncia, ecco perché, “Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa, rinunciare anche per pochi minuti, allo stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro”.

Una decisione forte che lascia intendere quanto in questo momento la showgirl abbia solo voglia di vivere la sua serenità interiore, infatti prosegue aggiungendo e concludendo, “In questo momento qualsiasi cosa disturbi, anche solo per cinque minuti la mia felicità, una denuncia sicuramente la disturberebbe, non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato”.

Così ha deciso di racchiudere il suo dolore e il suo sfogo tra le mura dei social, perché potesse tirare fuori quella frustrazione per un atto così vile subito.