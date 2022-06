Enrica Bonaccorti condivide qualcosa con Brad Pitt ed è terribile

A quanto pare Enrica Bonaccorti soffre della stessa malattia di cui soffre Brad Pitt. Nessuno era a conoscenza di questa notizia finché la presentatrice non ha deciso di raccontare tutto.

Probabilmente l’attuale pubblico televisivo non ricorda Enrica Bonaccorti, ma certamente il pubblico più maturo la ricorderà alla conduzione di diversi programmi Tv negli anni novanta e la sua presenza come opinionista negli anni seguenti.

Tra i programmi Tv che l’hanno vista alla conduzione ricordiamo: Pronto chi gioca? (che sostituì Pronto, Raffaella? dopo che la famosa conduttrice e cantante decise di lasciare il programma), Italia sera e Non è la Rai che inaugurava la nascita delle reti Fininvest.

Non tutti sapranno però che Enrica Bonaccorti ha iniziato la sua carriera nel teatro, come attrice e il suo debutto è stato nientemeno che con Domenico Modugno , per cui Enrica ha scritto anche diversi testi.

Di recente, dopo diversi anni a Mediaset, Enrica Bonaccorti è approdata su un’altra rete, in Sky dove conduce a TV8 il programma Ho qualcosa da dirti. Inoltre, come abbiamo detto Enrica Bonaccorti è stata spesso ospite di programmi televisivi come Domenica Live o Live-Non è la D’Urso.

Enrica Bonaccorti, la malattia di cui non aveva mai parlato

Enrica Bonaccorti ha superato i settant’anni e ha ancora una grande personalità in grado di far valere le proprie idee anche a rischio di discutere animatamente con chi è di opinione contraria. Il suo carattere così forte l’ha appunto aiutata in tante situazioni anche ad affrontare questioni gravi e più difficili nella sua vita.

Per esempio le problematiche di salute di cui Enrica Bonaccorti ha deciso di parlare pubblicamente solo di recente, una patologia quella di cui ha sofferto che è iniziata quando era una bambina. La storia è stata raccontata da Enrica Bonaccorti in persona in un’intervista al settimanale Di Più.

Queste sono state le sue parole: “Da quando sono piccola ho difficoltà a ricordarmi delle persone anche dopo averci trascorso del tempo insieme. E’ un problema serio che affligge oltre il 2% della popolazione mondiale, anche Brad Pitt”. Sì avete capito bene, anche la star del cinema internazionale Bad Pitt soffre della stessa patologia di Enrica Bonaccorti che prende il nome di: Prosopagnosia.

Un grave deficit cognitivo-percettivo, per effetto del quale il soggetto interessato è incapace di riconoscere i tratti del volto delle persone conosciute e, talvolta, perfino della propria faccia, quando è davanti a uno specchio. Si tratta nello specifico di un’agnosia di tipo visivo.

In medicina, agnosia è un termine generico che indica un disturbo di natura discriminatoria sensoriale, di tipo tattile, visivo e/o acustico. Gli individui con agnosia possono essere incapaci di riconoscere e identificare un dato oggetto, profumo, forma, persona o entità vivente.