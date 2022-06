Charlene di Monaco, la malattia la compisce nuovamente, forte preoccupazione

Arrivano notizie allarmanti da Monaco, Charlene è nuovamente ammalata e la situazione ha messo in forte allarme tutti per il suo precario stato di salute.

Ormai sembra più che evidente che ci sia qualche cosa che non va bene nella vita di Charlene di Monaco, ultimamente continua a far parlare di lei e le notizie che arrivano da Monaco non sono affatto buone. Ancora una volta la situazione che la riguarda è pesante.

L’anno scorso la principessa Charlene aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per il suo urgente ricovero e le sue condizioni di salute avevano fatto preoccupare tutto il Principato, la donna si era dovuta allontanare dalla famiglia ed essere ricoverata a causa di una grave infezione alle vie respiratorie, in seguito ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici che le potessero permettere di tornare in salute.

Dopo un lungo e doloroso periodo di dolore e oscurità, lo scorso marzo Charlene di Monaco era riuscita a ritornare a casa, molte le voci che parlavano di un imminente divorzio da Alberto II, ma a quando pare, una volta rientrata la principessa è apparsa felice di ritrovare la sua famiglia e soprattutto i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, di 7 anni.

Alcune voci di corridoio dicono che sia stata solo una farsa per i giornali, ma ovviamente queste sono solo speculazioni e non possiamo sapere quale sia la verità. Tutto sembrava andare per il meglio, però nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha dato una batosta definitiva alla principessa di Monaco, le sue condizioni di salute sono di nuovo peggiorate.

Charlene di Monaco e le devastanti condizioni di salute

La principessa triste, così soprannominata nel tempo, era riapparsa nell’ultimo periodo in diverse occasioni ed eventi speciali insieme al marito Alberto II, come all’E-Prix di Montecarlo, Tournoi Sainte Dévote de Rugby e a seguire al GP di Monte Carlo, tutto sembrava essere tornato alla normalità, almeno in apparenza, ma questa parentesi di serenità è durata veramente uno schiocco di dita, perché è arrivata la notizia che purtroppo le condizioni di salute di Charlene sono nuovamente appese a un filo e la situazione, visto il precedente problema è delicatissimo.

Il male entrato nella vita di Charlene

La notizia è arrivata e ha lasciato tutti molto preoccupati, Charlene di Monaco è risultata positiva a Covid, nonostante la donna non abbia accusato dei sintomi particolarmente gravi, fortunatamente, questo fatto ha messo tutti in allerta proprio per la precarietà delle sue condizioni cliniche, la stessa qualche tempo fa aveva parlato della difficile situazione che stava affrontando, “La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa”.

Come di prassi in questo momento l’ex nuotatrice olimpionica e consorte di Alberto di Monaco si trova in isolamento, questo anche per la tutela della sua famiglia, in attesa di negativizzarsi e sperando che la terribile malattia le passi senza danni ulteriori oltre a quelli che ha dovuto subire non molto tempo fa.

Il distanziamento obbligato con il marito ovviamente non fa che alimentare il fuoco del gossip che proprio poco tempo fa aveva lanciato la notizia che il matrimonio tra i due fosse da sempre stato finto e che la donna avesse firmato un accordo milionario al quale adesso si trova vincolata.