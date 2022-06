Alberto Matano, devastante addio e l’accusa è davvero pesante

Per Alberto Matano sembra non esserci pace, dopo l’addio scoppia una pesante accusa: vi raccontiamo cosa sappiamo.

Nel ricambio generazionale che si è verificato in Rai negli ultimi anni Alberto Matano fa parte sicuramente di quella schiera di giovani presentatori che negli ultimi anni si sono distinti sulla rete ammiraglia conducendo alcuni dei programmi televisivi più importanti della Rai.

Matano si è distinto per il suo talento nella conduzione, per il garbo e per la competenza indiscussa nello svolgere il suo lavoro. Nelle ultime edizioni lo abbiamo visto al timo di La vita in diretta per non parlare dell’eccellente ruolo di opinionista ricoperto nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Dopo il saluto del conduttore è di nuovo polemica, ma cosa è successo?

Nel 1996 Matano ha superato le selezioni della scuola di giornalismo di Perugia, per poi conseguire il tesserino da giornalista professionista nel 1999. Questo gli ha permesso di entrare in Rai, alla conduzione del Tg 1 delle 20.00 e, in un secondo momento dello Speciale Tg 1 in diretta.

In un secondo momento Matano ha fatto parte del cast di UnoMattina Estate, dove vista la sua professione si è occupato dei servizi dedicati ai temi di attualità e politica. Nella stagione 2019-2020 ha condotto al fianco di Lorella Cuccarini il programma La vita in diretta, in quel periodo Lorella Cuccarini ha deciso di abbandonare il programma perché come ricorderete lamentava atteggiamenti sessisti da parte di qualcuno all’interno dello staff. Da quel momento Matano ha condotto il programma quotidiano di Rai 1 da solo.

La madre di Alberto Matano faceva parte di un partito politico ma suo figlio ha dichiarato più volte di non voler intraprendere la carriera politica. Ecco una sua dichiarazione: “Mia madre faceva politica, era una delle leader dell’Udc in Calabria e aveva un incarico non parlamentare ma nel partito nazionale. Quando te ne vai di casa a diciotto anni e appartieni a una famiglia che nella tua città è abbastanza conosciuta, lo fai perché non vuoi una vita semplice. Ho voluto fare la mia strada”.

Al momento la stagione televisiva si è conclusa ma le recenti parole di Matano hanno scatenato una bufera mediatica. Ecco cosa è accaduto.

Alberto Matano nell’occhio del ciclone

Al termine della conduzione e della stagione del suo programma anche Matano come molti colleghi ha fatto i dovuti saluti ma le sue parole a quanto pare non sono piaciute.

Ecco che cosa ha detto il conduttore di La vita in diretta: “Grazie, perché davvero vi ho sentiti al mio fianco. È stato un anno importante, per me. Un anno importante per la mia vita…Voglio dire una cosa: come tra di noi, l’amore, nella vita, vince sempre! Grazie a tutti!“.

L’intervento ha subito fatto il giro del web sui canali social e alcune persone sembrano non aver gradito le parole di Alberto Matano. Ecco per esempio uno dei commenti più duri: “Tutta Rai1 è così, è ormai da tempo un circolo autoreferenziale popolato da amici, amichetti, amiconi che girano e saltano da un programma all’altro con le stesse dinamiche. Ieri sono state versate tante lacrime (inutili) pari al fabbisogno d’acqua di almeno tre continenti…”.