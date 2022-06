Uomini e Donne, un lutto devastante, il terribile incidente spezza il cuore

Il tempo passa ma il ricordo rimane indelebile, una perdita dolorosissima in casa Mediaset e per il programma Uomini e Donne che gli dedica un sentito ricordo.

Uno dei programmi di maggiori successo della regina della televisione italiana Maria De Filippi è sicuramente Uomini e Donne, il grande potenziale del programma è portare in scena storie e persone vere, che si raccontano mettendosi completamente a nudo, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Le persone da casa entrano spesso in forte empatia con i protagonisti delle storie, tifando per loro o criticano i loro atteggiamenti, spesso si ride, altre volte si litiga e molte altre ci si commuove per gli amori che sbocciano.

Nel tempo molti dei personaggi che sono passati da Uomini e Donne sono poi diventati dei personaggi pubblici particolarmente seguiti dai fan, che dopo anni dalla fine del loro percorso continuano a seguirli attraverso i solcial per vedere come procedono le loro vite.

Le storie d’amore che si vanno a creare all’interno del dartyng show le si vedere nascere fin dai primi momenti, per questo quando arriva la fatidica scelta è sempre una grande festa, poco tempo fa abbiamo potuto assistere alle scelte di due tronisti, ovvero Luca Salatino che ha deciso di iniziare una relazione con Soraia, invece è stato Matteo la scelta definitiva della bella Veronica Rimondi.

Anche il trono over trova un grande appoggio del pubblico, soprattutto per il bel messaggio che rimando, ovvero che non c’è età per mettersi in gioco e per trovare il vero amore, ultimamente grande protagonista della trasmissione è stata Ida Platano, sembrava che si potesse essere un riavvicinamento con il suo ex storico Riccardo Guarnieri, in realtà alla fine è andato tutto in fumo, ma continuiamo a fare il tifo per lei, come per Gemma che ha visto arrivare un nuovo corteggiatore, vedremo come andrà.

Insomma ci si affeziona ai protagonisti di Uomini e Donne, ma non solo, all’interno dello staff si crea un legame profondo quasi come una famiglia, per questo quando succedono dei fatti terribili rimangono delle profonde ferite difficili da rimarginare.

Lutto terribile a Uomini e Donne, un dolore straziante

Un fatto accaduto meno di un anno fa, una situazione davvero straziante quando è arrivata la terribile notizia, Nicolas Lorenzo Vona, ventinovenne ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale. Il giovane lavorava come tecnico nelle riprese di Uomini e Donne, ma non solo lavorava anche ad altri progetti Mediaset di Maria De Filippi, come Amici.

La notizia della scomparsa del ragazzo è stato un durissimo colpo, una ferita che non verrà rimarginata, quella terribile notte del 19 settembre dello scorso settembre Nicolas ha perso il controllo della sua Mini Cooper che è uscita di strada catapultandolo violentemente fuori dall’auto e provocandone il decesso, inutile è stato l’intervento dei soccorsi.

Dai risultati emersi il giovane avrebbe perso il controllo della sua vettura a causa di un malore, un incidente che ha letteralmente devastato tutti quelli che lo conoscevano, anche all’interno della rete Mediaset.

Proprio sui profili ufficiali di Uomini e Donne è stata riportata una dedica sentita per Nicolas, scomparso tragicamente troppo giovane, così leggiamo, “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”.