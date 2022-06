Fedez, devastante confessione sulla morte. Il cantante senza freni

Fedez famoso rapper italiano e influencer come tutti sanno ha dovuto scontrarsi nei mesi scorsi con il cancro al pancreas e di recente ha deciso di pubblicare i vocali scambiati con il proprio psicologo nel periodo in cui ha scoperto la malattia. I pianti del cantante sono davvero struggenti.

Quando Fedez ha annunciato di essere malato e di dover affrontare un difficile percorso di cura, annunciando poi che si trattava di cancro al pancreas ha sconvolto tutti per l’emozione, la voce rotta e la paura che trasparivano dal suo volto nei famosi video di instagram che hanno fatto il giro del web in cui raccontava di quello che gli stava succedendo.

I video come sappiamo sono comparsi sul web pochi giorni prima del suo ricovero e dell’intervento per rimuovere il raro tumore al pancreas che lo ha colpito.

Come sappiamo e come sanno molto bene i suoi followers Fedez ha sempre condiviso tutto sui social e ha sempre informato i fan sulla sua vita e sul suo lavoro. La vita del rapper milanese è praticamente un libro aperto. Non deve quindi stupire la scelta di condividere

Una paura che emerge chiaramente anche dagli audio, i messaggi vocali che il rapper ha deciso di condividere e che riguardano la conversazione avuta con il suo psicologo dove gli dice chiaramente di avere paura di morire. Questa è una sua frase estratta da uno di quei vocali: “Piango di dolore e di gioia”

Già nei video in cui annunciava la malattia e il conseguente intervento Fedez promise ai fan che avrebbe raccontato per bene la sua esperienza. Per questo la pubblicazione degli audio non deve sorprenderci affatto anche se è stata oggetto di forti polemiche.

Ecco un altro estratto dai vocali: “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas – scrive Fedez, introducendo i suoi fan agli audio – Sto piangendo, piango di dolore e di gioia.

Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

“Non voglio morire”, Fedez commuove tutti

Fedez era commosso anche in questa occasione e infatti ha la voce rotta dal pianto: “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ricorderanno neanche di me. Che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”.

Ovviamente in un altro audio oltre che i figli menziona anche la moglie Chiara Ferragni: “Alla fine lei è sempre la più forte di tutte”. E poi Fedez aggiunge una postilla, che esprime tutto l’amore che prova verso la propria: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”.