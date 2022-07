Belen Rodriguez, la malattia devastante, “4 mesi di vita…”. Confessione agghiacciante

Belen Rodriguez ha deciso di confessare una situazione che l’ha davvero messa in ginocchio, la malattia terribile entrata nella sua vita.

Tra le showgirl più amate e apprezzate, ma soprattutto chiacchierate del nostro paese troviamo sicuramente Belen Rodriguez, la presentatrice ha saputo imporsi nel panorama televisivo italiano grazie alla sua bellezza, ma anche per il suo carattere, è una donna tenace che ha sempre avuto degli obiettivi chiari e ha lavorato tanto per raggiungerli.

A oggi è una delle personalità più influenti dello spettacolo, tanto che non solo la sua vita lavorativa, ma anche quella privata sono sempre al centro dell’interesse mediatico, come per le sue relazioni che suscitano sempre molto interesse.

Di Belen si parla sempre, nel tempo abbiamo avuto modo di seguirla nel suo percorso di crescita, una carriera costruita passo dopo passo che le ha portato grandi soddisfazioni, quello che forse non tutti sanno è che il suo cuore porta con sé un profondo dolore per quella malattia entrata con violenza nella sua vita e ha cambiato tutto.

Belen Rodriguez è la malattia devastante

Proprio mentre si trovava come ospite al programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te, la bella presentatrice argentina ha deciso di condividere con il pubblico un momento della sua vita davvero delicato e profondamente doloroso.

Ci sono alcuni momenti nell’arco della vita di una persona che cambiano completamente il corso del suo futuro. Per Belen Rodriguez una situazione davvero drammatica ha fatto scattare in lei una necessità, l’amore l’ha portata a prendere delle decisioni importanti e così ha deciso di raccontare il terribile fatto.

Belen Rodriguez svela che non aveva mai raccontato prima questa storia in pubblico, così come in una profonda confidenza con Maria svela il terribile dramma che ha dovuto affrontare, “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei”.

Una situazione che le ha letteralmente fatto cadere il mondo addosso, non solo per lei, ma tutta la famiglia stava vivendo un periodo di profonda disperazione, una notizia sconvolgente, così la presentatrice argentina, all’ora solo una giovane ragazza diciottenne prendere una decisione importante, decide di lasciare le sue sicurezze, la sua famiglia e la sua vita per trasferirsi da sola in Italia in cerca di lavoro per poter pagare le cure a sua nonna.

Belen Rodriguez inizia a trovare i primi lavori, la sua bellezza e il tuo temperamento vengono notati ben presto e così con i primi guadagno ottenuti paga la chemioterapia per la nonna, un gesto incredibile che fa capire quando la donna sia una persona disposta a tutto per le persone che ama.

Nonostante tutto, gli sforzi, una scelta di vita davvero incredibile per una ragazza così giovane, lasciare tutto da sola per andare in un altro paese in cerca di fortuna, purtroppo tutto questo non è stato abbastanza per salvare la nonna, il cancro non guarda in faccia nessuno e così si è portato via l’amata nonna creando un profondo nel cuore della donna, un lutto che ancora sente forte dopo molti anni.