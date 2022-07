Kate Middleton, prigioniera in casa sua, sta vivendo una situazione al limite. Il retroscena

È venuto alla luce un retroscena davvero incredibile che riguarda Kate Middleton, la donna starebbe vivendo una situazione di prigionia nella sua dimora, a farlo sapere proprio il principe Harry.

Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, ovviamente ormai siamo praticamente al corrente di tutto quello che succede all’interno della Royal Family, i pettegolezzi non smettono mai di girare e le indiscrezioni sono all’ordine del giorno.

Inoltre proprio i membri della famiglia reale inglese riescono sempre a mettere in situazioni abbastanza scomode da creare del vero clamore attorno a loro, sicuramente la loro posizione sociale non li aiuta, questo fa di loro dei bersagli abbastanza esporti al giudizio dell’opinione pubblica.

Però in certe occasioni le frecciatine e le indiscrezioni arrivano proprio dall’interno e questo mette la situazione sotto tutt’altra prospettiva. Infatti è proprio stato il principe Harry, secondo genito di Carlo e Diana, ha rilasciare alcune dichiarazioni scottanti riguardo alcuni membri della famiglia.

Ormai il principe Harry e la moglie Meghan Markle da molto tempo hanno deciso di abbandonare Buckingham Palace per trasferirsi in America alla ricerca di una vita che possa apparire più normale, anche se ovviamente per loro è difficile, non sono più obbligati agli impegni formali della vita a Palazzo, ma sono comunque personalità sempre nel centro dell’attenzione mediatica.

Harry e le rivelazioni scioccanti su Kate

Così proprio di recente, una giornalista esperta dei reali, Ingrid Seward, ha deciso di rendere pubbliche le parole del principe Harry che riguarderebbero le abitudini e lo stile di vita della duchessa di Cambridge, la stessa fa riferimento ad alcune limitazioni a cui la donna sembrerebbe costretta a sottostare per poter vivere.

Così la stessa giornalista esperta di reali inglesi ha deciso di rivelare alcuni retroscena davvero incredibili che le sono stati riferiti da un suo caro amico parlando proprio con il principe Harry, la donna parla di situazioni davvero difficili che è costretta a subire Kate Middleton per potersi permettere di vivere alcuni momenti normali nella sua giornata.

Sembra proprio che Kate stia disperatamente cercando la liberà, che in questo momento le è preclusa, “La coppia William e Kate cerca la libertà che non aveva a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì. Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno, e un’enorme sicurezza”.

Una situazione davvero al limite, poi la giornalista prosegue nel racconto, “Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. I tempi sono cambiati. Tutti sanno cosa stai facendo e dove sei”.

Una situazione che costringe la donna a vivere una vita sempre sotto gli occhi vigili delle persone, questo mettendola ovviamente in una situazione di stress che potrebbe anche aver accentuato il disturbo di salute che sembra averla colpita, infatti si vocifera che la duchessa soffra di una grave forma di bulimia, un male feroce che aveva compito anche la principessa Diana.

Ovviamente l’intento dei dichi di Cambridge è cercare di ritrovare un po’ di serenità, a tal proposito pare che si debbano trasferire ad Adelaide Cottage. Questa residenza di grande lusso si trova nei pressi del castello di Windsor, non molto lontano dall’abitazione della sovrana, la regina Elisabetta.

La scelta di lasciare Londra per spostarsi in questa nuova dimora di grande prestigio gli permetterebbe di riconquistare la privacy e quella tranquillità che ormai sembrano aver perso e che mette Kate nella condizione di essere prigioniera in casa sua.